Астрологический прогноз на 6 октября

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на грандиозные проекты, какой бы сферы они ни касались, в этот день лучше не замахиваться.

Символ дня: бабочка.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: свертываемость крови резко понизится, поэтому хирургические операции можно проводить только в экстренных случаях.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс — переедание и голодание одинаково вредны.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай картофеля.

Магия и мистика дня: можно очищать от негатива магические инструменты, поместив их под проточную воду.

Сны дня: сны нынешней ночи будут правдивыми, но потребуют грамотной расшифровки.

Табу дня: нельзя нервничать и переживать, даже если повод будет казаться весомым.

Цитата дня: «Вы будете продолжать оставаться несчастными до тех пор, пока считаете, что счастливыми вас делают другие» (Оскар Уайльд).