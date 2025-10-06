- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
Астрологический прогноз на 6 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на грандиозные проекты, какой бы сферы они ни касались, в этот день лучше не замахиваться.
Символ дня: бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: свертываемость крови резко понизится, поэтому хирургические операции можно проводить только в экстренных случаях.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс — переедание и голодание одинаково вредны.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай картофеля.
Магия и мистика дня: можно очищать от негатива магические инструменты, поместив их под проточную воду.
Сны дня: сны нынешней ночи будут правдивыми, но потребуют грамотной расшифровки.
Табу дня: нельзя нервничать и переживать, даже если повод будет казаться весомым.
Цитата дня: «Вы будете продолжать оставаться несчастными до тех пор, пока считаете, что счастливыми вас делают другие» (Оскар Уайльд).