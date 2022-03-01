Гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака

День, когда тайное становится явным, а мистические события получают вполне реальное, земное объяснение.
Во всем, что касается дел, на первый план лучше вывести профессиональные вопросы – именно в них удастся достичь серьезных результатов, а вот бытовыми, домашними проблемами в это время можно и пренебречь.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 марта для Овнов
Не рекомендуется подписывать договоры и заключать сделки, а вот финансовые операции любого масштаба обещают быть успешными, особенно – в расчете на перспективу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 марта для Тельцов
Проведенная в этот день "работа над ошибками" – точнее, анализ причин былых промахов и их последствий – позволит сделать повысить свою успешность уже в самом ближайшем будущем.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 марта для Близнецов
В профессиональном отношении не стоит браться за несколько дел сразу – необходимо определиться с приоритетами, поставив на первое место те, которые наиболее важны в данное время.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 марта для Раков
Поскольку энергетика может оказать негативное воздействие на психику, рекомендуется во всем искать позитивные моменты – в конце концов, не бывает плохого, в чем нельзя было бы отыскать хорошее.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 марта для Львов
Успеха на работе достичь не удастся, поэтому можно – и нужно! – взять отгул и провести время с пользой для физического и морального здоровья: заняться спортом, погулять или почитать.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 марта для Дев
Пришло время вычеркнуть из жизни людей, которые стараются причинить вам зло – это выдадут себя своим стремлением всеми правдами и неправдами спровоцировать конфликт.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 марта для Весов
День будет удачным только для тех, кто сможет чередовать режим труда и отдыха – загнав себя на работе, вам трудно будет рассчитывать на сколько-нибудь приличные результаты.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 марта для Скорпионов
Негативную энергию, которая будет переполнять вас в это время, рекомендуется выплеснуть, делая уборку в доме, занимаясь – по возможности, конечно – спортом или уделив время своему хобби.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 марта для Стрельцов
Не желайте никому зла – даже тем, кто этого заслуживает: в этот день ваши слова легко и быстро могут стать реальностью, а вы в самом скором времени узнаете, что такое бумеранг.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 марта для Козерогов
День рекомендуется провести в покое и одиночестве, но это не значит, что можно бездельничать, просто постарайтесь выбрать неспешное и несуетное занятие – например, разберите архив старых фотографий.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 марта для Водолеев
Получив выговор от начальства, не спешите впадать в отчаяние: лучше сделайте выводы из своих ошибок и как можно исправьте их – ваш руководитель обязательно это оценит.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 марта для Рыб
Слабость, которую вы испытаете в этот день, будет обусловлена накопившейся усталостью, так что имеет смысл отвлечься от дел, которые никогда не переведутся, и немного отдохнуть
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