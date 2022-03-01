Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку

День, коли таємне стає очевидним, а містичні події набувають цілком реального, земного пояснення.

У всьому, що стосується справ, на перший план ліпше вивести професійні питання — саме в них вдасться досягти серйозних результатів, а ось побутовими, домашніми проблемами в цей час можна знехтувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 березня для Овнів

Не рекомендується підписувати договори та укладати угоди, а ось фінансові операції будь-якого масштабу обіцяють бути успішними, особливо у розрахунку на перспективу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 березня для Тельців

Проведена цього дня "робота над помилками" – точніше, аналіз причин колишніх хиб та їхніх наслідків – дозволить підвищити свою успішність вже у найближчому майбутньому.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 березня для Близнят

У професійному сенсі не варто братися за кілька справ одразу – необхідно визначитися з пріоритетами, поставивши на перше місце ті, які найважливіші зараз.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 березня для Раків

Оскільки енергетика може негативно вплинути на психіку, рекомендується у всьому шукати позитивні моменти – зрештою, немає поганого, у чому не можна було б знайти хороше.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 березня для Левів

Успіху на роботі досягти не вдасться, тож можна – і треба! – взяти відгул та провести час із користю для фізичного та морального здоров'я: зайнятися спортом, погуляти чи почитати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 березня для Дів

Настав час викреслити з життя людей, які намагаються заподіяти вам зло – вони видадуть себе своїм прагненням усіма правдами та неправдами спровокувати конфлікт.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 березня для Терезів

День буде вдалим тільки для тих, хто зможе чергувати режим праці та відпочинку — загнавши себе на роботі, вам важко буде розраховувати на пристойні результати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 березня для Скорпіонів

Негативну енергію, яка переповнюватиме вас у цей час, рекомендується вихлюпнути, роблячи прибирання в будинку, займаючись – за можливості, звичайно – спортом або приділивши час своєму хобі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 березня для Стрільців

Не бажайте нікому зла – навіть тим, хто цього заслуговує: у цей день ваші слова легко і швидко можуть стати реальністю, а ви незабаром дізнаєтесь, що таке бумеранг.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 березня для Козорогів

День рекомендується провести в спокої та самотності, але це не означає, що можна байдикувати, просто постарайтеся вибрати неспішне та неметушливе заняття – наприклад, розберіть архів старих фотографій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 березня для Водоліїв

Отримавши догану від начальства, не поспішайте впадати у відчай: ліпше зробіть висновки зі своїх помилок і як можете виправте їх – ваш керівник обов'язково це оцінить.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 березня для Риб

Слабкість, яку ви випробуваєте цього дня, буде обумовлена втомою, що накопичилася, так що має сенс відволіктися від справ, які ніколи не переведуться, і трохи відпочити

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