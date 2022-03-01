Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку

День, коли таємне стає очевидним, а містичні події набувають цілком реального, земного пояснення.
У всьому, що стосується справ, на перший план ліпше вивести професійні питання — саме в них вдасться досягти серйозних результатів, а ось побутовими, домашніми проблемами в цей час можна знехтувати.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 березня для Овнів
Не рекомендується підписувати договори та укладати угоди, а ось фінансові операції будь-якого масштабу обіцяють бути успішними, особливо у розрахунку на перспективу.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 березня для Тельців
Проведена цього дня "робота над помилками" – точніше, аналіз причин колишніх хиб та їхніх наслідків – дозволить підвищити свою успішність вже у найближчому майбутньому.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 березня для Близнят
У професійному сенсі не варто братися за кілька справ одразу – необхідно визначитися з пріоритетами, поставивши на перше місце ті, які найважливіші зараз.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 березня для Раків
Оскільки енергетика може негативно вплинути на психіку, рекомендується у всьому шукати позитивні моменти – зрештою, немає поганого, у чому не можна було б знайти хороше.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 березня для Левів
Успіху на роботі досягти не вдасться, тож можна – і треба! – взяти відгул та провести час із користю для фізичного та морального здоров'я: зайнятися спортом, погуляти чи почитати.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 березня для Дів
Настав час викреслити з життя людей, які намагаються заподіяти вам зло – вони видадуть себе своїм прагненням усіма правдами та неправдами спровокувати конфлікт.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 березня для Терезів
День буде вдалим тільки для тих, хто зможе чергувати режим праці та відпочинку — загнавши себе на роботі, вам важко буде розраховувати на пристойні результати.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 березня для Скорпіонів
Негативну енергію, яка переповнюватиме вас у цей час, рекомендується вихлюпнути, роблячи прибирання в будинку, займаючись – за можливості, звичайно – спортом або приділивши час своєму хобі.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 березня для Стрільців
Не бажайте нікому зла – навіть тим, хто цього заслуговує: у цей день ваші слова легко і швидко можуть стати реальністю, а ви незабаром дізнаєтесь, що таке бумеранг.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 березня для Козорогів
День рекомендується провести в спокої та самотності, але це не означає, що можна байдикувати, просто постарайтеся вибрати неспішне та неметушливе заняття – наприклад, розберіть архів старих фотографій.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 березня для Водоліїв
Отримавши догану від начальства, не поспішайте впадати у відчай: ліпше зробіть висновки зі своїх помилок і як можете виправте їх – ваш керівник обов'язково це оцінить.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 березня для Риб
Слабкість, яку ви випробуваєте цього дня, буде обумовлена втомою, що накопичилася, так що має сенс відволіктися від справ, які ніколи не переведуться, і трохи відпочити
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