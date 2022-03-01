Обстріли Маріуполя та Волновахи не припиняються, бої тривають

З Волновахи вдалося евакуювати близько 30 людей.
Станом на ранок 1 березня обстріли російськими окупантами Маріуполя та Волновахи не припиняються. Ці міста перебувають під контролем українських військових.
Про це повідомляє речниця Донецької обласної ВЦА Тетяна Ігнатченко.
"Головна новина ранку: Маріуполь і Волноваха наші. Тяжкі бої. Обстріли практично не припинялися", — повідомила Ігнатченко.
За її інформацією, 28 лютого з Волновахи вдалося евакуювати близько 30 людей, ще близько 100 виїхали самостійно.