Любовный гороскоп на сентябрь 2021 года

Венера в Скорпионе создает слишком напряженный внешний фон, что не способствует гармоничному взаимодействию между представителями противоположного пола.

Время страстей, борьбы и преодолений. Первая декада сентября – благоприятна, Венера движется по знаку своего управления – Весам и это способствует естественному и гармоничному развитию любовных взаимоотношений. В этот период можно сгладить "острые углы", наладить сложные отношения, что поможет предотвратить разрыв во второй и третьей декадах сентября. Первые 10 дней месяца идеально подходят для сотрудничества и работы в паре, поэтому можно внести положительные изменения в сферу партнерства и начать все с чистого листа.

С 11 сентября и до конца месяца – период драм и сложных эмоциональных состояний. Особенно остро это почувствуют многие с 15 сентября – Марс, характеризующий мужскую энергию и личные инициативы, входит в знак Весы, где имеет статус изгнания. Появляется стремление строить долгосрочные партнерские отношения, но Венера в Скорпионе создает слишком напряженный внешний фон, что не способствует гармоничному взаимодействию между представителями противоположного пола.

При этом транзиты планет могут помочь добавить страсти в устоявшиеся отношения, сделать их более интенсивными и яркими, если правильно воспользоваться потенциалом этого периода. Использование агрессивных энергий Венеры и достаточно спокойных, обеспеченных Марсом в Весах, помогает предотвратить неприятные последствия, если отвлечься от бытовых и финансовых проблем, направив активность в романтическую сферу, наслаждаясь волшебной энергией страсти и любви.

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ОВЕН

Первая половина сентября благоприятна для сферы личных взаимоотношений. С близкими и любимыми вы чувствуете себя комфортно, противоречия исчезают и устанавливаются теплые взаимоотношения. Во второй половине месяца постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы напряженные ситуации не доходили до выраженного противостояния. Вас могут провоцировать на конфликт представители противоположного пола. Ссоры и разногласия обычны для этого периода, но в ваших силах сохранить мир и покой в семье, а при необходимости преобразовать их в лучшую сторону, сделать их более чувственными.

ТЕЛЕЦ

До 11 сентября – период гармонии, вибрации любви заполняют все пространство. У вас есть все шансы и возможности создать прочный фундамент отношений на ближайший месяц. Вторая и третья декады сентября – сложные, личные и семейные отношения могут существенно пострадать, вплоть до разрыва. Но если вы не воспользуетесь благоприятными возможностями начала месяца и возьмете на себя ответственность за сферу партнерства, то сможете перевести их на другой уровень, более качественный. Большая часть сентября - это время страсти, самой подходящее время, чтобы погрузиться в любовь с головой.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сможете насладиться разнообразием в сфере взаимоотношений. В вашей жизни многое меняется, напоминают о себе партнеры из прошлого, особенно в третьей декаде сентября. Вы легко завязываете новые знакомства, представители противоположного пола выделяют вас среди всех. Вы интересны и привлекательны, способны придать любви и отношениям интеллектуальную глубину. Вторая половина месяца богата на глубокие эмоциональные переживания, хорошее время для того, чтобы раскрыть новые грани в личных отношениях, возможно, возобновить давнюю любовную связь или укрепить существующую.

РАК

Представители противоположного пола будут волновать вас, подталкивать к чему-то новому в романтических отношениях. Сентябрь отлично подходит для того, чтобы узнать симпатичного вам человека лучше и поделиться историями своей жизни. Это сблизит вас, возможно, даже начнется конфетно-букетный период. Тем, кто состоит в отношениях, Венера в Скорпионе может помочь разжечь страсть или усилить интерес друг к другу. Конфликты также возможны, но причиной, скорее всего, станет ревность или неудовлетворенность в существующих отношениях. Возьмите инициативу в свои руки – вы можете все изменить к лучшему.

ЛЕВ

Первая декада сентября - спокойная и беззаботная для сферы личных отношений. Остальное время - особенное, красочное, которое поможет оживить ваши отношения, и напомнить вашей второй половинке о вашей любви. Если вы в поиске – у вас все шансы на успех у представителей противоположного пола. Можно ожидать игривых свиданий, громких признаний в любви и даже ревнивые истерики. Сейчас самое подходящее время для выражения чувств, и они произведут нужное впечатление на желанного партнера. Третья декада сентября благоприятна для возвращения к прежним отношениям.

ДЕВА

Благоприятный месяц, запоминающийся – гармоничные отношения и приятное общение с супругом, любимым человеком, приятелями, соседями, родственниками. Транзиты планеты в сентябре помогают выразить свои чувства и интересы, прийти к общему мнению в трудных семейных и личных вопросах. В контактах вам поможет возросшее остроумие и усилившийся хороший вкус. Возможно новое приятное знакомство, получение положительных эмоций, подарков и похвалы. В третьей декаде сентября появляется ностальгия о прошлом, у вас все возможности исправить давние ошибки и возобновить дорогие вам отношения.

ВЕСЫ

Первая половина сентября – период романтических встреч и улучшения существующих взаимоотношений! Это также получение опыта возобновления связей и воссоединения с любимым человеком. Возможно долгожданное предложение или приглашение, получение положительных эмоций, подарков и похвалы от представителей противоположного пола. Вторая половина месяца очень противоречивая, в это время вы можете узнать что-то новое о партнере, касающееся любви, тайных личных отношений. Глубина чувств и интимность становятся более важными, побуждая вас переводить поверхностные отношения в более близкие.

СКОРПИОН

С головой погружаетесь в мир желаний и бурных эмоций, ревности и подозрений. Может проявиться теневая сторона существующих любовных отношений. Тревожные мысли, которые вы раньше отбрасывали, чтобы не идти на открытый конфликт, теперь требуют подтверждения или опровержения. Учитывайте также то, что в этот период вам свойственно видеть проблемы там, где их в принципе быть не может. Во второй половине месяца, постарайтесь сохранить здравый смысл и не наделать глупостей. Усилившуюся проницательность и привлекательность, можно с успехом применить для трансформации отношений.

СТРЕЛЕЦ

События первых 10 дней месяца принесут вам много приятных эмоций и впечатлений. Возможно знакомство с иностранцем или иностранкой, которое кроме деловых интересов, откроет перед вами новые перспективы в любовной сфере. Во второй и третьей декаде сентября, ваши отношения могут проходить серьезную проверку на прочность. Но, в целом, для личных отношений, сентябрь для вас окажется благоприятным. Некоторые представители знака Стрельца поймут, что пришло время поставить точку и отпустить изжившие себя отношения. Это поможет открыть себя для новой романтической связи, которая имеет все шансы превратиться в серьезный роман.

КОЗЕРОГ

Часто находитесь в состоянии выбора между социальной сферой и личной. С любимыми, родными и близкими отношения непростые. Нет желания вникать в бытовые вопросы, нагоняющие скуку, а потребность в новых впечатлениях, может привести к проблемам в семье или даже расставанию. Возможно романтическое приключение на работе, служебный роман. Для одних – это позитивный момент: помогает избежать главного — профессионального выгорания. Но для других – проблема, особенно для семейных Козерогов. Во второй половине сентября, есть возможность трансформировать устоявшиеся отношения, преобразовать их в лучшую сторону.

ВОДОЛЕЙ

Представители этого знака одни из немногих, кому везет в любовных отношениях, в течение всего сентября. Во второй половине месяца могут возникнуть неприятности, в основном, из-за ваших претензий к партнеру. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, попробуйте направить свою повышенную энергию в мирное русло - займитесь спортом или активным отдыхом с членами семьи или любимым человеком, играйте с детьми, развивайте их. И вы почувствуете, как крепнут и раскрывают новые грани ваши отношения. Хорошее время для укрепления связей в обществе, особенно с представителями противоположного пола.

РЫБЫ

Начало месяца напряженное, но постепенно, к середине сентября, вы почувствуете удовлетворение, будете довольны тем, как развиваются ваши романтические или семейные отношения. Сентябрь благоприятен для семейных торжеств, объяснений, помолвки, бракосочетания, а также для совместного участия в светских, увеселительных и культурных мероприятиях. Возникают новые увлечения, успешны интимные отношения и романтические встречи, но старайтесь контролировать процесс – велика вероятность зачатия. Если вы мечтаете о ребенке, используйте это время максимально, ваше желание может исполниться.

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