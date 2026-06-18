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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
125
Время на прочтение
3 мин

Подавляет сорняки и сохраняет влагу: почему скошенная трава — это идеальная мульча и как ее использовать

С наступлением теплой погоды газоны требуют еженедельной стрижки, что может заставить вас задуматься, что делать со всей лишней скошенной травой, которую оставляет после себя газонокосилка.

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Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Травяная мульча

Травяная мульча / © Credits

Не поддавайтесь искушению собирать её в мешки и выбрасывать, поскольку скошенная трава богата питательными веществами и может использоваться на вашем газоне и в саду различными способами, в частности, в качестве мульчи.

Мульча отлично подходит для подавления сорняков, удержания влаги, регулирования температуры почвы и даже борьбы с водной эрозией. Вам не нужно идти в местный садовый центр, чтобы тратить деньги на мешки с мульчей — вы можете использовать скошенную траву.

Martha Stewart поговорили с экспертами по уходу за газонами о том, почему следует использовать скошенную траву в качестве мульчи, как это делать правильно, а также о других способах использования скошенной травы для вашего газона и сада.

Почему скошенная трава служит заменителем мульчи

Мульча в основном используется для предотвращения роста сорняков и сохранения влаги в почве, и обе эти функции может выполнять скошенная трава. Скошенная трава действует как естественная мульча, помогает дольше удерживать влагу в почве, замедляет испарение воды и поддерживает ваш газон в любые засушливые периоды.

Кроме того, скошенная трава также возвращает природные питательные вещества в почву. Они очень эффективны, поскольку возвращают азот, калий и фосфор обратно в почву при естественном разложении; эта практика называется «рециркуляцией травы», когда скошенная трава остается на газоне после стрижки, а не собирается в мешки, пополняя запас питательных веществ в почве.

Как использовать скошенную траву в качестве мульчи

  • Стригите траву, когда она сухая. Вам нужно использовать сухую скошенную траву, поэтому старайтесь стричь траву, когда она сухая, а не после дождя или полива. Оставляя мокрую скошенную траву на газоне или разбрасывая её по грядкам, вы можете создать благоприятную среду для грибковых заболеваний и препятствовать циркуляции воздуха, образуя слой влаги. Если ваша скошенная трава немного влажная, разложите её на солнце на несколько часов, чтобы она высохла.

  • Раскладывайте скошенную траву ровными тонкими слоями. Где бы вы ни решили использовать скошенную траву в качестве мульчи — будь то в вашем огороде или вокруг деревьев, — раскладывайте ее тонким слоем толщиной не более 2,5–5 см. Скошенная трава должна быть сухой и постепенно обновляться, а не складываться во влажную или толстую кучу. Толстые слои могут слипаться, задерживать влагу и тепло, создавать неприятные запахи и уменьшать поток воздуха к почве под ней.

Когда не следует использовать скошенную траву в качестве мульчи

Если ваш газон недавно обрабатывался какими-либо химическими средствами, не используйте скошенную траву в качестве мульчи. Если вы использовали какие-либо гербициды, пестициды и т. п. — все, что является искусственным и что вы хотели бы, чтобы разложилось обратно на газоне, не стоит использовать скошенную траву в качестве мульчи, поскольку вы можете вернуть эти химикаты обратно в почву, что может затормозить рост ваших овощей. Не стоит также использовать скошенную траву, собранную со дворов с больной травой или сорняками, чтобы случайно не распространить всё это на ваши грядки.

Другие способы использования скошенной травы

Если у вас осталась лишняя скошенная трава, рассмотрите эти дополнительные способы её использования. Однако убедитесь, что вы используете только необработанную, не содержащую сорняков скошенную траву для таких целей, как компостирование и приготовление травяного чая.

Компостируйте. Добавьте скошенную траву в компостную кучу в качестве богатого азотом зеленого материала.

Оставьте её на газоне. Если высота скошенной травы не превышает 2–3 см, вы можете оставить её на газоне, чтобы она естественным образом разлагалась и обогащала почву питательными веществами. Слишком длинная скошенная трава может препятствовать поступлению воздуха к почве.

Приготовьте удобрение на основе травяного чая. Добавьте скошенную траву в 20-литровое ведро, наполненное водой, и дайте настояться одну-две недели. Затем процедите жидкость и используйте травяной чай и воду в соотношении 1:10, чтобы удобрить ваши растения натуральным удобрением с высоким содержанием питательных веществ.

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Дата публикации
Количество просмотров
125
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