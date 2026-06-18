Травяная мульча / © Credits

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Не поддавайтесь искушению собирать её в мешки и выбрасывать, поскольку скошенная трава богата питательными веществами и может использоваться на вашем газоне и в саду различными способами, в частности, в качестве мульчи.

Мульча отлично подходит для подавления сорняков, удержания влаги, регулирования температуры почвы и даже борьбы с водной эрозией. Вам не нужно идти в местный садовый центр, чтобы тратить деньги на мешки с мульчей — вы можете использовать скошенную траву.

Martha Stewart поговорили с экспертами по уходу за газонами о том, почему следует использовать скошенную траву в качестве мульчи, как это делать правильно, а также о других способах использования скошенной травы для вашего газона и сада.

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Почему скошенная трава служит заменителем мульчи

Мульча в основном используется для предотвращения роста сорняков и сохранения влаги в почве, и обе эти функции может выполнять скошенная трава. Скошенная трава действует как естественная мульча, помогает дольше удерживать влагу в почве, замедляет испарение воды и поддерживает ваш газон в любые засушливые периоды.

Кроме того, скошенная трава также возвращает природные питательные вещества в почву. Они очень эффективны, поскольку возвращают азот, калий и фосфор обратно в почву при естественном разложении; эта практика называется «рециркуляцией травы», когда скошенная трава остается на газоне после стрижки, а не собирается в мешки, пополняя запас питательных веществ в почве.

Как использовать скошенную траву в качестве мульчи

Стригите траву, когда она сухая. Вам нужно использовать сухую скошенную траву, поэтому старайтесь стричь траву, когда она сухая, а не после дождя или полива. Оставляя мокрую скошенную траву на газоне или разбрасывая её по грядкам, вы можете создать благоприятную среду для грибковых заболеваний и препятствовать циркуляции воздуха, образуя слой влаги. Если ваша скошенная трава немного влажная, разложите её на солнце на несколько часов, чтобы она высохла.

Раскладывайте скошенную траву ровными тонкими слоями. Где бы вы ни решили использовать скошенную траву в качестве мульчи — будь то в вашем огороде или вокруг деревьев, — раскладывайте ее тонким слоем толщиной не более 2,5–5 см. Скошенная трава должна быть сухой и постепенно обновляться, а не складываться во влажную или толстую кучу. Толстые слои могут слипаться, задерживать влагу и тепло, создавать неприятные запахи и уменьшать поток воздуха к почве под ней.

Когда не следует использовать скошенную траву в качестве мульчи

Если ваш газон недавно обрабатывался какими-либо химическими средствами, не используйте скошенную траву в качестве мульчи. Если вы использовали какие-либо гербициды, пестициды и т. п. — все, что является искусственным и что вы хотели бы, чтобы разложилось обратно на газоне, не стоит использовать скошенную траву в качестве мульчи, поскольку вы можете вернуть эти химикаты обратно в почву, что может затормозить рост ваших овощей. Не стоит также использовать скошенную траву, собранную со дворов с больной травой или сорняками, чтобы случайно не распространить всё это на ваши грядки.

Другие способы использования скошенной травы

Если у вас осталась лишняя скошенная трава, рассмотрите эти дополнительные способы её использования. Однако убедитесь, что вы используете только необработанную, не содержащую сорняков скошенную траву для таких целей, как компостирование и приготовление травяного чая.

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Компостируйте. Добавьте скошенную траву в компостную кучу в качестве богатого азотом зеленого материала.

Оставьте её на газоне. Если высота скошенной травы не превышает 2–3 см, вы можете оставить её на газоне, чтобы она естественным образом разлагалась и обогащала почву питательными веществами. Слишком длинная скошенная трава может препятствовать поступлению воздуха к почве.

Приготовьте удобрение на основе травяного чая. Добавьте скошенную траву в 20-литровое ведро, наполненное водой, и дайте настояться одну-две недели. Затем процедите жидкость и используйте травяной чай и воду в соотношении 1:10, чтобы удобрить ваши растения натуральным удобрением с высоким содержанием питательных веществ.

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