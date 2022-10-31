Лишний вес, гормональный сбой и дряблая кожа: как восстановить тело после родов

Для каждой женщины беременность – новый этап в жизни. Начало материнства одновременно является невероятным эмоциональным событием, сложным испытанием для организма и психики. Довольно часто после родов молодые мамы сталкиваются с зарождением комплексов и неприятием себя, ведь их тело кардинально меняется.

Начало нового этапа жизни может быть охвачено депрессией и тяжелым физическим состоянием. Как и почему это происходит? Что с этим делать? На эти и другие вопросы ответила кандидат медицинских наук, пластический хирург Grace Clinic Варсик Дадаян.

Каждый день, листая Instagram, можно увидеть сотни "совершенных" женщин: улыбающихся и гармоничных, любящих и любимых, с красивыми, здоровыми детьми и идеальными формами, не изменившимися после беременности. Однако в реальной жизни большинство женщин после родов не могут смотреть на свое отражение в зеркале. Теперь они видят только растяжения, появившиеся после девяти месяцев "ожидания чуда", живот со складками и грудь, которая больше не позволяет носить декольте. Поэтому они спрашивают себя: "Неужели с этим столкнулась только я?".

На самом деле – нет! Тысячи женщин во всем мире пережили или прямо сейчас переживают то же состояние. Одна из основных психологических проблем молодой мамы – неприятие "нового" собственного тела. И этот диапазон может быть разным: от легкого недовольства собой – до затяжной тяжелой депрессии.

В чем основа неприятия своего тела

В основе этой проблемы – психологическое состояние матери. Следует помнить, что еще до начала счастливого материнства женщина проходит незаурядные испытания в течение девяти месяцев беременности, а сразу после родов на ее плечи ложится еще больше ответственности. Эмоциональное и моральное истощение, физические переутомления, апатия, гормональный сбой – все эти факторы свойственны женщинам после родов. Если не обращать внимания на свое эмоциональное состояние, можно с легкостью заработать послеродовую депрессию.

Если вы заметили у себя появление комплексов, раздражительность и накопившуюся усталость, не пренебрегайте здоровьем:

обратитесь за помощью к специалисту;

дайте себе право на отдых;

примите тот факт, что эти изменения уже произошли в вашей жизни;

делитесь своим состоянием с близкими людьми, не замыкайтесь в себе.

Однако есть проблемы, которые самой психологической поддержкой и принятием своего тела, к сожалению, не решить. После родов женское тело изрядно меняется. Часто попытки вернуть "дородовое" тело спортом бесполезны, ведь спорт не может убрать провисание кожи, избавить от проблем в зоне бикини и вернуть форму груди. В такие моменты женщины, боящиеся хирургического вмешательства, решают оставить все, как есть. Однако следует помнить, что в основе оперативных вмешательств не всегда только желание иметь эстетический вид, но и медицинские показания.

Что такое диастаз

Диастаз – это расхождение правой и левой прямых мышц живота пропорционально белой линии (волокнистая структура передней брюшной стенки, расположенная как раз посередине). В идеале, после родов мышцы "возвращаются" на место, а живот снова имеет подтянутый вид. Если этого не происходит, возникает диастаз.

Почему это происходит? Растущий плод давит на переднюю брюшную стенку, что и вызывает расхождение мышц живота. Влияет на этот процесс и гормон релаксин, выделяющийся в организме будущей мамы. Он смягчает сухожилия, расслабляет живот и делает мышцы слишком эластичными. При сильных проявлениях диастаза женщину беспокоит боль и тяжесть в зоне живота, а физические нагрузки могут только усугубить ситуацию. В отсутствие тонуса мышц маме после родов даже трудно держать ребенка на руках. К сожалению, это не единственная проблема, которая может повлечь за собой эмоциональные расстройства женщины после родов.

Как вернуть сексуальную жизнь

Одна из недооцененных проблем – это сложность сексуальной жизни после родов. Ткани в зоне бикини определенное время нуждаются в восстановлении, но что происходит потом?

За время работы я слышала многие истории, которые начинались так: "Мой муж больше меня не хочет", "Я не чувствую свою сексуальность", "Материнство заставило меня набрать лишний вес", "Я не хочу жить с таким телом". Если вы испытываете схожие эмоции, помните – вы не одна, и ваша проблема может быть решена.

Восстановление "дородового" тела

После родов важно поддерживать свое эмоциональное и психологическое состояние. Если чувствуете депрессивные проявления – обратитесь к психологу. Для улучшения внешнего вида и тонуса мышц необходимы регулярные занятия со спортивным реабилитологом. Если мечтаете вернуть себе "дородовое" тело, обратитесь на консультацию к пластическому хирургу.

Какие операции по восстановлению подходят женщинам после родов

Процесс естественных родов оставляет избыток кожи вокруг живота и ослабленные мышцы.

Абдоминопластика – операция нацелена на подтягивание жировых тканей в зоне живота и ушивание диастаза. В результате женщины могут получить более плоский и подтянутый живот с крепкими мышцами.

Мамопластика – подтягивание груди или увеличение их имплантами. По желанию можно объединить даже обе эти процедуры.

Интимная пластика – позволяет вернуть сексуальную жизнь. Нарушения в интимной зоне после родов приводят к дискомфорту, потере либидо и отказу от интимной жизни. Женщины теряют уверенность в себе, жалуются на боль во время полового акта и мочеиспускания.

Вагинопластика – позволяет устранить дефекты, рубцы и растяжки стенок вагины. Комплексное восстановление и одновременное проведение нескольких из этих операций носит название "mommy makeover" ("перевоплощение мамочки").

Фото: Grace Clinic

Фото: Grace Clinic

Когда можно делать операцию

Обычно рекомендуют оперироваться не ранее чем через 6 месяцев после окончания кормления ребенка грудью. Именно столько нужно организму для обновления. Операцию также следует делать тогда, когда ваш вес достиг лучших показателей, приближенных к дородовым. После "mommy makeover" или любой операции из комплекса вы снова можете рожать, но не стоит забывать, что следующая беременность отразится на результате операции.

Будьте счастливы, наслаждайтесь своим материнством и не забывайте заботиться о собственном теле и здоровье!

Варсик Дадаян — кандидат медицинских наук, пластический хирург / Фото: Grace Clinic

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