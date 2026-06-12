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Яичный рулет с сыром: рецепт изящного завтрака
Яичный рулет с сыром — это отличный вариант для сытного завтрака, перекуса или в качестве закуски к любому праздничному столу.
Готовится очень просто и быстро из самых доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
яйца куриные — 4 шт;
сметана — 3 ст л;
прованские травы;
соль.
Для начинки:
твердый сыр — 150 гр;
майонез — 100 гр;
чеснок — 3 зубчика;
перец черный молотый;
соль;
зелень (петрушка, укроп).
Приготовление:
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
Чеснок пропустите через пресс.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
Для начинки: в миске смешайте сыр, майонез, чеснок, зелень, перец черный молотый, посолите.
Яйца слегка взбейте венчиком, добавьте сметану, прованские травы, соль и перемешайте.
Форму застелите пергаментной бумагой, аккуратно перелейте яичную массу в форму и разровняйте ее с помощью силиконовой лопатки по всей поверхности.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-12 минут.
Достаньте омлетный корж из духовки, вместе с бумагой извлеките из формы, и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
Рабочую поверхность застелите пищевой пленкой, переложите на нее остывший яичный корж бумагой вверх, затем аккуратно снимите бумагу, равномерно распределите сырную начинку по поверхности омлета, плотно сверните в рулет и заверните в пленку.
Отправьте в холодильник на 15-30 минут.
Перед подачей снимите пленку и нарежьте рулет на порционные кусочки.
Советы:
В начинку майонез можно заменить сметаной.