Платки на голову и мини-юбки: Андре Тан назвал главные хиты сезона осень-зима 2021/2022

Если планируете обновить гардероб, тогда обратите внимание на новые советы украинского дизайнера Андре Тана. В новой подборке он назвал главные тренды грядущего сезона и рассказал, как их носить.

Облегающие bodycon платья по фигуре

Да-да, облегающие платья как у семейства Кардашьян вернулись. Выбирайте плотные платья длиной мини или миди. Советую комбинировать с грубой обувью для уравновешивания образа. И не забывайте о вырезах — это настоящий хитяра.

Instagram Андре Тана

Юбки мини

Самое время демонстрировать ножки длинноногой лани! Обратите внимание на принты "шахматная клетка", "ромбы", "полоска" и не бойтесь сочетать юбки с цветными колготками или леггинсами.

Instagram Андре Тана

Романтичные блузы

Банты, рукава-буфы, рукава-фонарики и подплечники — must have этой осени. Уравновесить романтичность в образе поможет демин или маскулинный низ.

Instagram Андре Тана

Монограммы

Логотипы вернулись вновь, но теперь уже в более современной вариации. Вдохновляемся брендами Versace, Fendi, Balmain и Burberry. Также стоит обратить внимание на трендсеттера Marine Serre — их узнаваемые логотипы-полумесяцы будет видно издалека.

Instagram Андре Тана

Бра-топы

Этот тренд не теряет свою актуальность уже несколько лет. Как именно носить их в холодное время года? Надевайте шелковые топы и бюстгальтеры прямо поверх оверсайз-джемперов и платьев, или комбинируйте с полупрозрачными лонгсливами, надевая их поверх.

Instagram Андре Тана

Платки как головной убор

Самой стильной альтернативой ненавистным шапкам становятся косынки из плотных материалов. Вдохновляйтесь показами Max Mara, Versace и Dior.

Instagram Андре Тана

Лавандовый цвет

Одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый, который легко комбинируется со сдержанной ахроматической палитрой и отлично дополнит нейтральные оттенки. Также будет актуальным цвет морской синий, желтый (точно такой, как и летом), зеленый (как у Bottega Veneta), яркая фуксия, терракотовый, темно-фиолетовый, серо-голубой.

Instagram Андре Тана

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