Платки на голову и мини-юбки: Андре Тан назвал главные хиты сезона осень-зима 2021/2022

Если планируете обновить гардероб, тогда обратите внимание на новые советы украинского дизайнера Андре Тана. В новой подборке он назвал главные тренды грядущего сезона и рассказал, как их носить.
Облегающие bodycon платья по фигуре
Да-да, облегающие платья как у семейства Кардашьян вернулись. Выбирайте плотные платья длиной мини или миди. Советую комбинировать с грубой обувью для уравновешивания образа. И не забывайте о вырезах — это настоящий хитяра.
Юбки мини
Самое время демонстрировать ножки длинноногой лани! Обратите внимание на принты "шахматная клетка", "ромбы", "полоска" и не бойтесь сочетать юбки с цветными колготками или леггинсами.
Романтичные блузы
Банты, рукава-буфы, рукава-фонарики и подплечники — must have этой осени. Уравновесить романтичность в образе поможет демин или маскулинный низ.
Монограммы
Логотипы вернулись вновь, но теперь уже в более современной вариации. Вдохновляемся брендами Versace, Fendi, Balmain и Burberry. Также стоит обратить внимание на трендсеттера Marine Serre — их узнаваемые логотипы-полумесяцы будет видно издалека.
Бра-топы
Этот тренд не теряет свою актуальность уже несколько лет. Как именно носить их в холодное время года? Надевайте шелковые топы и бюстгальтеры прямо поверх оверсайз-джемперов и платьев, или комбинируйте с полупрозрачными лонгсливами, надевая их поверх.
Платки как головной убор
Самой стильной альтернативой ненавистным шапкам становятся косынки из плотных материалов. Вдохновляйтесь показами Max Mara, Versace и Dior.
Лавандовый цвет
Одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый, который легко комбинируется со сдержанной ахроматической палитрой и отлично дополнит нейтральные оттенки. Также будет актуальным цвет морской синий, желтый (точно такой, как и летом), зеленый (как у Bottega Veneta), яркая фуксия, терракотовый, темно-фиолетовый, серо-голубой.
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