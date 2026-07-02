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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
224
Время на прочтение
1 мин

Рианна в ярком смелом образе позировала на надувном павлине

Певица снялась в летней промокампании своего бренда.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Комментарии
Рианна

Рианна / © Инстаграм Рианны

38-летняя барбадосская певица Рианны стала главной звездой летней промокампании новой коллекции своего бренда нижнего белья Savage x Fenty.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Для съемки звезда примерила яркий солнечно-желтый кружевной комплект белья, который дополнила клетчатой рубашкой в тон и атласными босоножками с флористическим принтом. Волосы звезды были распущены, а на ее лице был макияж с акцентом на розовые румяна.

Образ Рианны получился одновременно расслабленным и эффектным, идеально передавая летнее настроение. На одном из фото она была запечатлена на надувном павлине.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна традиционно сама становится лицом большинства кампаний своего бренда, который с момента запуска завоевал популярность благодаря инклюзивному подходу и широкому выбору моделей для женщин с разными типами фигуры.

Ранее, напомним, Рианна и A$AP Rocky устроили вечеринку по случаю четырехлетия сына.

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Дата публикации
Количество просмотров
224
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