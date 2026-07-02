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- Шоу-бизнес
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Рианна в ярком смелом образе позировала на надувном павлине
Певица снялась в летней промокампании своего бренда.
38-летняя барбадосская певица Рианны стала главной звездой летней промокампании новой коллекции своего бренда нижнего белья Savage x Fenty.
Для съемки звезда примерила яркий солнечно-желтый кружевной комплект белья, который дополнила клетчатой рубашкой в тон и атласными босоножками с флористическим принтом. Волосы звезды были распущены, а на ее лице был макияж с акцентом на розовые румяна.
Образ Рианны получился одновременно расслабленным и эффектным, идеально передавая летнее настроение. На одном из фото она была запечатлена на надувном павлине.
Рианна традиционно сама становится лицом большинства кампаний своего бренда, который с момента запуска завоевал популярность благодаря инклюзивному подходу и широкому выбору моделей для женщин с разными типами фигуры.
Ранее, напомним, Рианна и A$AP Rocky устроили вечеринку по случаю четырехлетия сына.