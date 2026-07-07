В оливковой юбке и пудровом плаще: папарацци подловили Дженнифер Лопес с сестрой в Париже

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес продолжает демонстрировать безупречный стиль во время пребывания в Париже, куда она приехала на модные показы.

На этот раз папарацци подловили поп-звезду, когда она направлялась со своей сестрой Линдой на модное мероприятие. Артистка была одета в легкий пудрово-розовый плащ свободного кроя с объемными рукавами, молочный шелковый топ и оливковую юбку-миди необычного асимметричного кроя. Драпировка и объемные складки сделали юбку главным акцентом образа.

Дженнифер Лопес с сестрой / © Getty Images

Лопес дополнила свой образ пластиковыми мюлями на высоких шпильках и бежевой замшевой сумкой с золотистыми цепочками-ручками. У певицы была стильная прическа с выпущеными прядями, макияж с темно-бежевой помадой и элегантные золотые серьги в ушах.

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Линда выбрала для своего выхода элегантный брючный костюм пыльно-розового оттенка, белый топ и леопардовую сумочку.

Напомним, в прошлый раз Джей Ло появилась на улицах Парижа в объемной белой рубашке со страусиными перьями.

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