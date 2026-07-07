Сырский заявил о новой угрозе на фронте: что задумала Россия

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Российские оккупационные войска демонстрируют признаки истощения, однако сохраняют значительный наступательный потенциал и наращивают свою численность. Несмотря на преимущество ВСУ в уровне подготовки, говорить о качественном переломе в войне пока еще рано.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Какая ситуация на фронте — заявление Сырского

По его словам, захватчики продолжают массированные обстрелы украинских территорий, наращивают производство оружия и планируют увеличить протяженность линии фронта, которая на сегодняшний день уже составляет более 1250 километров. Враг пытается компенсировать лучшую подготовку украинских воинов своим многочисленным преимуществом.

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«Он наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения, готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта», — отметил Александр Сырский.

Главнокомандующий заверил, что украинское военное командование ясно учитывает эти угрозы. В настоящее время продолжается постоянная работа по укреплению устойчивости обороны, а главной задачей для ВСУ остается необходимость действовать на опережение планов противника.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что российские войска пока не способны на значительное продвижение на фронте, а сама ситуация на поле боя в целом зашла в тупик.

Также баланс сил в войне постепенно меняется в пользу Украины. В США заявили, что ВСУ впервые с 2023 года начинают получать преимущество над РФ на поле боя.

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Также мы писали, что Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.

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