Принцесса Диана на БТР, ящик вместо баскетбольной корзины и показ Ива Сен-Лорана: 5 ретрофото дня

Принцесса Диана на БТР, ящик вместо баскетбольной корзины и показ Ива Сен-Лорана: 5 ретрофото дня

Это архивные кадры с историей.

19 октября 1987 года

Шеф-повар отеля Уве Рихарт из Германии поставил 1100 бокалов для шампанского для подачи коктейлей. Бокалами он выложил слова Shangri-La Kuala Lumpur.

Associated Press

19 октября 1932 года

В Германии решили показать, что новые маски изготовлены из небьющегося стекла, поэтому провели демонстрацию с молотком.

Associated Press

19 октября 1992 года

Молодежь из чикагского жилищного проекта Cabrini-Green играет в баскетбол, используя ящик вместо корзины.

Associated Press

19 октября 1983 года

Французский дизайнер Ив Сен-Лоран в окружении моделей принимает аплодисменты публики в конце своего весеннего показа прет-а-порте в Париже.

Associated Press

19 октября 1985 года

Британский офицер протянул руку помощи принцессе Диане, когда она слезла с бронетранспортера, на котором ехала на парадной площади в Wavell Barracks в Западном Берлине.

Associated Press

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