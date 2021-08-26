Еще раньше: Маск уточнил дату полета на Луну

Маск не отказывается от амбициозных планов покорить космос.
Космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года.
Об этом рассказал глава американской компании SpaceX Илон Маск в Twitter.
На вопрос в Сети о возможности его корабля высадить экипаж на поверхность Луны в 2024 году даже в условиях задержки выполнения контрактов, Маск ответил: "Возможно, раньше".
Напомним, что Starship и Super Heavy — это перспективные супертяжелый ракета и корабль, которые разрабатываются SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon.
Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis ("Артемида") по высадке человека на Луну. Starship был выбран в качестве посадочного модуля.
Генеральный инспектор агентства Пол Мартин ранее сообщал, что высадку астронавтов на Луну в 2024 году могут отложить на более поздний срок из-за задержки в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в такой разработке.
Напомним, что компания Илона Маска SpaceX сделала еще один шаг для колонизации Марса.
Ранее SpaceX получила контракт на запуск космического зонда NASA на ледяной спутник Юпитера — Европу.