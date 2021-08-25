Швейцария передала 1,5 млн COVID-тестов для "Станицы Луганской"

Этими тестами будут проверять гражданское население, которое переходит линию разграничения.

Швейцария выделила Украине 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19 для КПВВ "Станица-Луганская" на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии.

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Помощь лично передал председатель Национального совета Федерального собрания Швейцарии Андреас Эби во время посещения линии разграничения.

"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 млн швейцарских франков (около 196 млн гривен — ред.) Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию.

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