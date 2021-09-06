Третья доза китайской вакцины Sinovac в 2,5 раза эффективнее противодействует "Дельте" — исследование

После третьей дозы эффективность антител в противодействии штамма растет более чем 2,5 раза.

Повторная доза для усиления иммунитета против коронавируса (бустерная доза) Sinovac Biotech (SVA.O) против COVID-19 повышает активность антител против опасного индийского штамма "Дельта".

Об этом свидетельствуют результаты исследования Академии наук Китая, компании Sinovac Biotech и университета Фурана, опубликованного 5 сентября, передает Reuters.

Согласно исследованию, лица, получившие бустерную дозу китайской вакцины имели более чем в 2,5 раза выше защиту от "Дельта"-штамма. Это зафиксировали через четыре недели после третьей дозы и сравнили с уровнем, который наблюдался через аналогичный промежуток времени после получения второй дозы.

Лабораторное исследование включает образцы 66 участников, в том числе 38 добровольцев, которые получили две или три дозы вакцины. Правда, ученые не отметили, как конкретно изменения активности антител смогут предотвратить заражение штаммом.

Ранее некоторые страны отказались от вакцины Sinovac из-за недостатка доказательств ее эффективности против штамма "Дельта".

Напомним, по состоянию на 10 августа, Украина получила более 5 миллионов доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. Около 1,18 млн украинцев уже привились препаратом.

Агентство Европейского Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса. В то же время исключениями могут быть люди с сильно ослабленной иммунной системой.

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