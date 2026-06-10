Укрывает лед золотой пылью: чем опасен уникальный вулкан на самом холодном континенте

Гора Эребус является самым южным вулканом планеты, который ежедневно выбрасывает в воздух 80 граммов золота. / © Getty Images

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В Антарктиде активный вулкан Эребус регулярно выбрасывает в атмосферу вместе с газом и паром мелкие кристаллы металлического золота. Благодаря этой уникальной геологической активности каждый день на окружающие ледяные просторы оседает около 80 граммов драгоценного металла.

Об этом удивительном природном явлении пишет научное издание IFLScience.

Золотые выбросы и особенности Эребуса

Гора Эребус является вторым по величине вулканом Антарктиды с высотой 3764 метра. В его кратере расположено раскаленное лавовое озеро, непрерывно бушующее еще с 1972 года. Конкретно эта активность приводит к выбросу шлейфов газа, содержащих золотые частицы размером менее 20 микрометров.

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Исследователям удалось обнаружить следы этой золотой пыли в окружающем воздухе на расстоянии до 1000 км от кратера. В общей сложности под ледяным покровом Западной Антарктиды и Земли Мэри Берд скрыто более 138 вулканов. Однако активными остаются лишь около 9 из них.

Угрозы из-за таяния ледников

Эребус относится к так называемому Тихоокеанскому огневому кольцу, где происходит постоянное движение тектонических плит. Из-за глобального потепления и ускоренного таяния антарктических льдов ученые прогнозируют значительное усиление вулканической активности в этом регионе. Таяние льда уменьшает давление на подземные магматические камеры, что неизбежно приводит к новым масштабным извержениям.

Авторы нового исследования за 2024 год предупреждают о возникновении опасного замкнутого круга для экологии планеты. Увеличение количества извержений еще больше ускорит таяние ледяного покрова, что окажет негативное влияние на повышение уровня мирового океана.

«В таких условиях мы обнаружили, что исчезновение ледникового покрова над вулканом приводит к более частым извержениям, которые могут ускорить таяние выше льда», — объяснили ученые в своем научном труде.

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Напомним, вулкан Йеллоустоун может работать не так, как считали ученые раньше. Новое исследование показало, что у него нет глубинного источника магмы , а его активность определяют тектонические процессы в земной коре.

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