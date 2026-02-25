Ядро Земли «вытекает»: почему и как древнее золото может оказываться на поверхности

Земля / © pixabay.com

Реклама

В недрах Земли может происходить медленный обмен веществом между ядром и мантией, который теоретически способен «поднимать» часть драгоценных металлов ближе к поверхности. Эта гипотеза уже вызвала острые научные дискуссии, ведь может изменить представление об эволюции планеты — и даже помочь в поисках жизни за ее пределами.

Об этом сообщило издание BBC Science Focus.

В конце 2025 года в китайской провинции Хунань сообщили о возможных запасах более тысячи тонн золота под месторождением Вангу. Если оценки подтвердятся, это может стать крупнейшим месторождением золота в истории. Его ориентировочная стоимость — около 63 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 83 миллиарда долларов США).

Реклама

Хотя золото считают редким металлом, на самом деле его основная масса скрыта глубоко под нашими ногами. По словам профессора Маттиаса Виллболда из Геттингенского университета, до 99,9% драгоценных элементов «заперты» в ядре планеты с момента ее формирования.

Действительно ли ядро «протекает»

Именно вопрос о возможном выходе материалов из ядра уже несколько лет разделяет научное сообщество. Часть исследователей считает, что драгоценные элементы поднялись ближе к поверхности во время Поздней тяжелой бомбардировки — периода, когда на молодую Землю около 3,9 млрд лет назад массово падали астероиды, насыщенные тяжелыми металлами.

Другие, в частности Уиллболд, отмечают аномалии в химическом составе глубоких пород. В частности, изотопные «сбои» в вольфраме и рутении, обнаруженные в породах вблизи границы ядра и мантии и в зоне мантийных шлейфов, могут свидетельствовать об утечке микроскопических количеств веществ из ядра в мантию. Речь идет о мизерных объемах, но накопления за миллиарды лет способны влиять на геологические процессы.

Скептики, среди которых доктор Марио Фишер-Гьодде из Кельнского университета, убеждены: наблюдаемые изотопные различия можно объяснить древними метеоритными ударами, а не «дыханием» ядра. Кроме того, подобных аномалий не обнаружено в других сидерофильных элементах — например, осмии.

Реклама

Отдельное направление исследований связано с гелием. Вулканические шлейфы в районах Исландии и Гавайев содержат необычно высокие концентрации гелия-3 — редкого изотопа, который мог сохраниться только с момента формирования Земли. Это может указывать на очень глубокое происхождение этих газов, возможно — даже из внешнего ядра.

Но окончательного подтверждения пока нет. Новые сейсмические модели, лабораторные эксперименты с высоким давлением и детальные изотопные анализы должны помочь выяснить, действительно ли между ядром и мантией происходит обмен веществом.

Почему это важно

Если ядро и мантия Земли взаимодействуют, даже минимально, это объясняет долговременную геологическую активность нашей планеты и ее «устойчивую» эволюцию — в противовес Марсу, который остыл, и Венере, где отсутствие тектонических плит блокирует выход тепла.

Понимание этого процесса также важно для поиска потенциально пригодных для жизни экзопланет. Ведь именно внутренняя активность является ключевым фактором формирования магнитного поля, атмосферы и стабильных условий на поверхности.

Реклама

Напомним, ученые зафиксировали сверхмассивную черную дыру, которая превысила предел Эддингтона — теоретический лимит аккреции. Квазар ID830 ставит под сомнение современные представления о формировании галактик.