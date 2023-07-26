26 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 26 июля, в православном календаре Собор архангела Гавриила. Праздник Собора архангела Гавриила – время для молитвы, покаяния и обращения к ангельской охране. В этот день верующие собираются в храмах для участия в богослужениях, где священники рассказывают о значении архангела Гавриила в христианстве и его роли в передаче посланий Божьих.

Традиционно в этот день важно помнить об ангельской благодати, защите и поддержке, которую приносит архангел Гавриил людям. Верующие выражают благодарность и молятся о помощи от ангельских сил в решении жизненных проблем и сохранении добра и мира на земле.

Празднование Собора архангела Гавриила является напоминанием о духовном мире, который существует наряду с нашей материальной жизнью и сближает верующих в общей молитве и общении. Этот праздник создает особую атмосферу покоя и преданности Богу и его посланникам – ангелам, среди которых особое место занимает архангел Гавриил.

Церковный праздник 26 июля – день памяти преподобного святителя Иулиана

Преподобный святитель Иулиан (Юлиан) был одним из величайших святых раннего христианства. Он известен как посланник апостола Петра и проповедник Евангелия в Галлии, теперь соответствующей территории современной Франции. Исторические детали о жизни святителя Иулиана могут быть в некоторой степени легендарными, но его вклад в развитие христианства неизвестен.

Согласно традиции, святитель Иулиан родился в первой половине первого века в Антиохии Сирийской. Он был воспитанником и учеником апостола Петра, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Иулиану поручили важную миссию – проповедовать Христово слово и Евангелие в Галлии, стране, где до тех пор христианство было мало распространено.

Приметы 26 июля

Народные приметы 26 июля / Фото: Pexels

Грачи начали собираться в стаи — скоро придет осень.

Утром пчелы уже летают над полями – к солнечной погоде.

Идет сильный дождь, значит стоит ожидать неурожая.

Что сегодня нельзя делать

Церковь запрещает в этот день ругаться, ссориться, злословить, иначе конфликт может затянуться надолго. Также будьте крайне осторожны, чтобы не споткнуться, это может привлечь неудачи в работе. Категорически запрещено отказывать нуждающимся в помощи.

Что можно делать сегодня

В канун праздника Собора архангела Гавриила проводится ночное бдение, а утром начинается праздничное богослужение. В этот день можно помолиться архангелу и Пресвятой Деве Марии, чтобы получить хороший урожай.

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