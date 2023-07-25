26 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 липня, в православному календарі Собор архангела Гавриїла. Свято Собору архангела Гавриїла є часом для молитви, покаяння та звернення до ангельської охорони. У цей день віряни збираються у храмах для участі у богослужіннях, де священики розповідають про значення архангела Гавриїла у християнстві та його роль у передачі Божих послань.

Традиційно в цей день важливо пам'ятати про ангельську благодать, захист і підтримку, яку архангел Гавриїл приносить людям. Віряни виражають свою вдячність та моляться про допомогу від ангельських сил у вирішенні життєвих проблем та збереженні добра і миру на землі.

Святкування Собору архангела Гавриїла є нагадуванням про духовний світ, який існує поряд з нашим матеріальним життям, і зближає вірян у спільній молитві та спілкуванні. Це свято створює особливу атмосферу спокою і відданості Богу та його посланцям - ангелам, серед яких особливе місце займає архангел Гавриїл.

Церковне свято 26 липня — день пам'яті преподобного святителя Іуліана

Преподобний святитель Іуліан (Юліан) був одним з видатних святих раннього християнства. Він відомий як посланець апостола Петра і проповідник Євангелія в Галії, яка тепер відповідає території сучасної Франції. Історичні деталі про життя святителя Іуліана можуть бути деякою мірою легендарними, але його внесок у розвиток християнства є невідомим.

Згідно з традицією, святитель Іуліан народився у першій половині першого століття в Антіохії Сирійській. Він був вихованцем і учнем апостола Петра, одного з дванадцятьох апостолів Ісуса Христа. Іуліану доручили важливу місію - проповідувати Христове слово та Євангеліє в Галії, країні, де до того часу християнство було мало поширене.

Прикмети 26 липня

Народні прикмети 26 липня / Фото: Pexels

Граки почали збиратися в зграї — скоро прийде осінь.

Вранці бджоли вже літають над полями — до сонячної погоди.

Йде сильний дощ, значить варто чекати на неврожай.

Що завтра не можна робити

Церква забороняє цього дня лаятися, сваритися, лихословити, інакше конфлікт може затягнутися надовго. Також будьте вкрай обережними, щоб не спіткнутися, це може привабити невдачі в роботі. Категорично заборонено відмовляти нужденним в допомозі.

Що можна робити завтра

Напередодні свята Собору архангела Гавриїла проводиться нічне бдіння, а вранці починається святкове богослужіння. Цього дня можна помолитися архангелу та Пресвятій Діві Марії, щоб отримати хороший урожай.

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