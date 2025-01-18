День ангела 18 января: кого и как поздравлять с именинами

18 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 18 января

18 января 2025 поздравьте с именинами Афанасия, Владимира, Дмитрия, Евгения, Кирилла, Максима, Михаила, Николая, Александра, Сергея, Марию, Оксану.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает "бессмертный". В детстве уравновешен и спокоен. Во взрослом возрасте становится бескорыстным, старательным, неторопливым.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как "большая сила". В детстве непоседлив, энергичен. Во взрослом возрасте становится ответственным, спокойным.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как "посвящённый богине Деметре". В детстве надежен, но импульсивен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, практичным.

Евгений – древнегреческое происхождение, означает "благородный". В детстве благородный и добродушный. Во взрослом возрасте становится сентиментальным, может подвергаться чужому воздействию.

Кирилл — древнегреческое имя, переводится как "господин". В детстве упорный, любознательный. Во взрослом возрасте становится самоуверенным, не любит, когда на него давят.

Максим — латинские корни, толкуется как "большой". В детстве открыт и кроток. Во взрослом возрасте становится влюбчивым, немного ветреным.

Михаил – древнееврейское происхождение, означает "кто как Бог". В детстве послушный, вежливый. Во взрослом возрасте становится серьезным, уравновешенным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как "победитель народов". В детстве непоколебим, спокоен. Во взрослом возрасте становится склонным к самоанализу.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как "защитник". В детстве уверен и напорист. Во взрослом возрасте становится талантливым, любит быть для всех авторитетом.

Сергей — латинское происхождение, означает "знатный". В детстве дружелюбный, добродушный. Во взрослом возрасте становится успешным, но не коммуникабельным.

Мария — древнееврейское имя, переводится как "возлюбленная". В детстве добрая, всегда готова прийти на помощь. Во взрослом возрасте становится открытым и искренним.

Оксана — древнегреческие корни, толкуется как "чужая". В детстве упорная, импульсивная. Во взрослом возрасте становится интеллектуалкой, не доверяет своим секретам.

День ангела 18 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 18 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю с твоим Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда хранит тебя, помогает в осуществлении самых заветных мечтаний и наполняет жизнь светом, радостью и гармонией. Желаю тебе здоровья, счастья и сил, чтобы с легкостью преодолевать все жизненные испытания!

***

Пусть в твоей жизни всегда будет место для тепла, искренних улыбок и хороших людей. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживая тебя во всех начинаниях, а душа сияет от счастья и любви.

***

Желаю, чтобы твоя жизнь была как чистая река – спокойной, глубокой и полной радости. Пусть твой ангел всегда стоит на страже твоих мечтаний, а сердце наполняется благодарностью и любовью. Радости, вдохновения и Божьей милости тебе!

***

Сегодня особый день – день твоего небесного покровителя. Пусть он всегда помогает тебе находить верный путь в жизни, оберегает от невзгод и наполняет сердце верой и теплом. Желаю тебе счастья, успехов и гармонии во всем!

***

Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими моментами, искренними улыбками и любовью. Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя за руку, помогая находить свет даже в самые темные моменты. Здоровья, радости и мира тебе!

Читайте также: