День ангела 18 січня: кого та як вітати з іменинами

18 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 січня

18 січня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Володимира, Дмитра, Євгена, Кирила, Максима, Михайла, Миколу, Олександра, Сергія, Марію, Оксану.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає "безсмертний". В дитинстві врівноважений та спокійний. В дорослому віці стає безкорисливим, старанним, неквапливим.

Володимир — старонімецьке ім'я, перекладається як "велика сила". В дитинстві непосидючий, енергійний. В дорослому віці стає відповідальним, спокійним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений богині Деметрі". В дитинстві надійний, але імпульсивний. В дорослому віці стає комунікабельним, практичним.

Євген — давньогрецьке походження, означає "благородний". В дитинстві шляхетний і добродушний. В дорослому віці стає сентиментальним, може піддаватися чужому впливу.

Кирило — давньогрецьке ім'я, перекладається як "пан". В дитинстві наполегливий, допитливий. В дорослому віці стає самовпевненим, не любить, коли на нього тиснуть.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як "великий". В дитинстві відкритий і лагідний. В дорослому віці стає влюбливим, трохи вітряним.

Михайло — давньоєврейське походження, означає "хто як Бог". В дитинстві слухняний, ввічливий. В дорослому віці стає серйозним, урівноваженим.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві впевнений і напористий. В дорослому віці стає талановитим, любить бути для всіх авторитетом.

Сергій — латинське походження, означає "знатний". В дитинстві доброзичливий, добродушний. В дорослому віці стає успішним, але не комунікабельним.

Марія — давньоєврейське ім'я, перекладається як "кохана". В дитинстві добра, завжди готова прийти на допомогу. В дорослому віці стає відкритою і щирою.

Оксана — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "чужинка". В дитинстві наполеглива, імпульсивна. В дорослому віці стає інтелектуалкою, не довіряє свої секрети.

День ангела 18 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди береже тебе, допомагає в здійсненні найзаповітніших мрій і наповнює життя світлом, радістю та гармонією. Бажаю тобі здоров'я, щастя й сили, щоб з легкістю долати всі життєві випробування!

***

Нехай у твоєму житті завжди буде місце для тепла, щирих посмішок і гарних людей. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе у всіх починаннях, а душа сяє від щастя й любові.

***

Бажаю, щоб твоє життя було як чиста ріка — спокійною, глибокою і повною радості. Нехай твій ангел завжди стоїть на сторожі твоїх мрій, а серце наповнюється вдячністю і любов’ю. Радості, натхнення й Божої ласки тобі!

***

Сьогодні особливий день — день твого небесного покровителя. Нехай він завжди допомагає тобі знаходити вірний шлях у житті, оберігає від негараздів і наповнює серце вірою та теплом. Бажаю тобі щастя, успіхів і гармонії в усьому!

***

Нехай твоє життя буде наповнене яскравими моментами, щирими посмішками й любов’ю. Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку, допомагаючи знаходити світло навіть у найтемніші моменти. Здоров’я, радості й миру тобі!

Читайте також: