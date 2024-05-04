День ангела 4 мая: кого и как поздравлять с именинами

4 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 4 мая

4 мая 2024 поздравьте с именинами Антона, Ивана (Яна), Кирилла, Клима, Леонтия, Никиту, Николая, Марию, Пелагею.

Антон — с древнегреческого языка означает "рвется в бой". В детстве мужественный и активный мальчик. Во взрослом возрасте любит находиться в центре внимания.

Иоанн (Ян) — происходит от древнеиудейского имени, что означает "милость Божия". Хотя не имеет особых успехов в учебе, но ребенок спортивно одарен. Во взрослом возрасте добропорядочный, никогда не спешащий.

Кирилл имеет древнегреческие корни и переводится как "маленький господин". В детстве имеет несколько повышенную самооценку. Во взрослом возрасте любит покрасоваться.

Клим — древнеримское имя, переводится как "милосердный". В детстве носит непокорный характер. Во взрослом возрасте становится более сдержанным, чувственным.

Леонтий — имеет древнегреческие корни и означает "львиный". В детстве упорный и настойчивый. Во взрослом возрасте становится усердным в любой работе.

Никита — древнегреческое происхождение, означает "победитель". Еще с детства знает себе цену. Во взрослом возрасте может быть несколько эгоистичным, но всегда целеустремленным.

Николай происходит от древнегреческого слова, которое переводится как "победитель народов". В детстве спокоен, легко заводит знакомства. Во взрослом возрасте становится семейным мужчиной.

Мария происходит от древнееврейского имени, которое означает "беззаботная". В детстве излучает вокруг себя доброту и тепло. Во взрослом возрасте становится спокойной и дружелюбной.

Пелагея имеет древнегреческие корни и означает "морское побережье". Девочка терпеливая, имеет хорошо развитое чувство юмора. Во взрослом возрасте ставит относить на первое место.

День ангела 4 мая – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 4 мая – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!

***

Пусть под крыльями своими

твой ангел хранит тебя,

Дарит только приятные мгновения,

и судьбу добрую пусть пошлет.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!

***

Мой Ангелик маленький,

Береги мое сердечко:

Не пусти греха к нему,

Чтобы не обидел я никого.

Чтобы не стало в сердце темно

Покажи, как быть вежливым!

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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

(поздравления с сайта OGO.ua)

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