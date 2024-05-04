День ангела 4 травня: кого та як вітати з іменинами

4 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 4 травня

4 травня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Івана (Яна), Кирила, Клима, Леонтія, Микиту, Миколу, Марію, Пелагею.

Антон — з давньогрецької мови означає "рветься у бій". В дитинстві мужній та активний хлопчик. В дорослому віці любить перебувати в центрі уваги.

Іван (Ян) — походить від давньоіудейського імені, що означає "милість Божа". Хоча не має особливих успіхів у навчанні, але дитина спортивно обдарована. В дорослому віці добропорядний, ніколи не квапиться.

Кирило — має давньогрецькі корені і перекладається як "маленький пан". В дитинстві має дещо підвищену самооцінку. В дорослому віці любить покрасуватися.

Клим — давньоримське ім'я, перекладається як "милосердний". В дитинстві має непокірний характер. В дорослому віці стає більш стриманим, чуттєвим.

Леонтій — має давньогрецькі корені і означає "левиний". В дитинстві завзятий і наполегливий. В дорослому віці стає старанним у будь-якій роботі.

Микита — давньогрецького походження, означає "переможець". Ще від дитинства знає собі ціну. В дорослому віці може бути дещо егоїстичним, але завжди цілеспрямований.

Микола — походить від давньогрецького слова, що перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний, легко заводить знайомства. В дорослому віці стає сімейним чоловіком.

Марія — походить від давньоєврейського імені, яке означає "безтурботна". В дитинстві випромінює навколо себе доброту і тепло. В дорослому віці стає спокійною і доброзичливою.

Пелагея — має давньогрецькі корені і означає "морське узбережжя". Дівчинка терпляча, має гарно розвинене почуття гумору. В дорослому віці ставить відносити на перше місце.

День ангела 4 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 4 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

***

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно –

Покажи, як бути чемним!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

(привітання з сайту OGO.ua)

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