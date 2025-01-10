Две причины, которые мешают быть по-настоящему счастливыми: от них стоит избавиться

Психологи убеждают, что только мы сами можем создать ту жизнь, в которой нам будет хорошо.

Да, наверняка многим известно, что источник счастья и вдохновения находится внутри нас. Однако не всем удается найти его. Психологи говорят, что есть две ключевые причины, которые мешают нам быть радостными и наполненными, наслаждаться каждым мгновением своей жизни. Эксперты по личностному развитию рекомендуют избавиться от них, чтобы в полной мере испытывать счастье.

Что мешает человеку быть счастливым

Завышенные ожидания. Мы привыкли мысленно выстраивать сценарии – как все должно быть на самом деле. Однако наши ожидания практически в половине случаев не соответствуют действительности. И тогда мы разочаровываемся, когда все идет не по плану. Психологи рекомендуют отказаться от ожидания положительных результатов. Надо заранее решить: как бы ни сложились обстоятельства, на вас это не окажет негативного влияния. Если просто принимать от жизни все как есть, тогда не будет разочарований. Это не значит, что нужно сложить руки и ждать манны с неба, просто необходимо найти несколько способов, как получить желаемое. И не зацикливайтесь на определенном сценарии развития событий.

Мы привыкли мысленно выстраивать сценарии – как все должно быть на самом деле. Однако наши ожидания практически в половине случаев не соответствуют действительности. И тогда мы разочаровываемся, когда все идет не по плану. Психологи рекомендуют отказаться от ожидания положительных результатов. Надо заранее решить: как бы ни сложились обстоятельства, на вас это не окажет негативного влияния. Если просто принимать от жизни все как есть, тогда не будет разочарований. Это не значит, что нужно сложить руки и ждать манны с неба, просто необходимо найти несколько способов, как получить желаемое. И не зацикливайтесь на определенном сценарии развития событий. Сравнение себя с другими. Да, здоровая конкуренция мотивирует, подталкивая нас к личностному росту. Но у каждого свой жизненный путь к счастью и успеху. Поэтому не следует завидовать чужим достижениям и возможностям. Никому не известно, через что пришлось пройти человеку, чтобы добиться того, что у него есть. Лучше всего сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним, чтобы отслеживать свой прогресс и корректировать свои планы и действия в случае необходимости. Если вы будете знать, куда вы направляетесь, то обязательно дойдете до цели.

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