Курс валют на 13 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 13 января. После выходных доллар останется без изменений. Цена евро и злотого немного увеличатся.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

1 доллар США – 42,28 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,55 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,19 (+2 коп.)

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в 2025-м валюта будет дорожать. Американская валюта может сильно возрасти и достичь рекордных 47 гривен.

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