Одна из стран Европы допускает возможное нападение России

Польша допускает возможное нападение агрессора Российской Федерации. Нужно готовиться к любому сценарию.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью RMF FM.

"Гибридные атаки происходят не только в Польше, но и во всей Европе. Это часть войны, очень опасна. Давайте не умалять этого. Распространение лжи в Интернете, искажение фактов, манипуляция и ослабление социального иммунитета разрушают одну из основ безопасности. Это серьезное нападение на Польшу", — высказался политик.

Глава Минобороны Польши напомнил об актах диверсий и саботажа, а также о ситуации в Балтийском море. Именно поэтому министр считает, что Варшава должна быть готова к любому сценарию.

"Все думали, что Россия не нападет на Украину. Будем умнее, будь готовы", — подчеркнул Владислав Косиняк-Камыш.

Напомним, Финляндия решила оставить закрытой границу с агрессором Россией из-за потенциальных угроз. Ведь Москва не меняет свою деятельность, а скорее — наоборот.

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