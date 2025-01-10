Одна з країн Європи допускає можливий напад Росії

Москва здійснює чимало гібридних атак в Європі.
Польща допускає можливий напад агресорки Російської Федерації. Потрібно готуватися до будь-якого сценарію.
Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю RMF FM.
"Гібридні атаки відбуваються не тільки в Польщі, а й у всій Європі. Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не применшувати цього. Поширення брехні в Інтернеті, спотворення фактів, маніпуляція та ослаблення соціального імунітету руйнують одну з основ безпеки. Це серйозний напад на Польщу", - висловився політик.
Очільник Міноборони Польщі нагадав про акти диверсій і саботажу, а також про ситуацію в Балтійському морі. Саме тому міністр вважає, що Варшава повинна бути готовою до будь-якого сценарію.
"Всі думали, що Росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готові", - наголосив Владислав Косіняк-Камиш.
Нагадаємо, Фінляндія вирішила залишити закритим кордон з агресоркою Росією через потенційні загрози. Адже Москва не змінює свою діяльність, а скоріше — навпаки.
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