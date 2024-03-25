Как быстро и эффективно убрать в доме: полезные советы и лайфхаки

Уборка дома – процесс, отнимающий немало времени и сил. Однако вооружившись полезными советами, можно это делать незаметно каждый день и экономить при этом гору времени.

Как навести порядок быстро и эффективно – рассказываем дальше.

План уборки

Чтобы убрать быстро и качественно нужно выделить время на каждую комнату. Организация процесса требует минимум времени и усилий.

Уборку квартиры рекомендуют начать с мытья окон. Тогда перейти к спальным комнатам, впоследствии — туалет и ванная, и наконец — прихожая.

Уборка в доме

Чистящие средства

Для качественной уборки необходимо иметь соответствующие средства, которые помогут избавиться от грязи в доме. В частности, стоит купить:

средства для мытья окон, зеркал;

полироль для мебели;

средства для устранения нагара, жирных пятен;

чистящие порошки и гели;

средства для ванной;

средства для отделки ковров и обивок;

чистящие средства для унитаза.

Уборка в доме

Кроме того, во время уборки следует пользоваться шваброй, резиновыми перчатками, салфеткой, тряпкой, щеткой и губками для мытья.

Уборка на кухне

Уборку в этой зоне следует начать с грязной посуды. После этого можно протереть мебельные поверхности. Не использующие кастрюли, тарелки и сковородки спрячьте в шкаф. Также следует убрать и продукты, которые редко используете. Затем уберите в холодильнике. Просмотрите продукты на нем, протрите полки средством. Завершите уборку мытьем полов в кухне.

На очереди – ванна

Начните с унитаза. Залейте в него моющие средства и оставьте на несколько минут. За это время протрите губкой раковину, сантехнику. Не забывайте о зеркале, дверце душевой кабины. Также следует спрятать в полочку лишние флакончики и бутылочки.

Стирка вещей

За это время средство для мытья туалета происходило, можно мыть унитаз. Завершите уборку ванны и туалета мойкой полов со специальным средством.

Быстрая стирка

Режим "быстрой стирки" обычно рассчитан на 30 минут, а иногда и на меньше. Но стоит знать важную вещь: программа предусматривает стирку при низких температурах. В таких условиях можно стирать слегка загрязненные вещи, которые вы меняете каждый день: футболки, носки, рубашки, блузки. В то же время, на ткани не должно быть сложных и устаревших пятен.

В этом режиме не следует стирать сильно загрязненные и изношенные вещи, а также полотенца и постельное белье.

Стирка вещей

Перед быстрой стиркой этим следует отсортировать белье перед загрузкой.

Для лучших результатов в режиме быстрой стирки сделайте следующее:

Предварительно замочите вещи на 20 минут.

Натрите сложные пятна мылом.

Отожмите белье и загрузите его в стиральную машину.

Как отбелить одежду

Стирка белых вещей остается одной из самых распространенных проблем, в частности из-за того, что они быстро пачкаются.

Чем можно отбелить вещи:

Борная кислота. Она справится с хлопчатобумажной тканью и синтетикой. Высыпьте несколько ложек кислоты в два литра чуть теплой воды. Оставьте вещи в растворе на два часа. Это отличный способ, как отбелить посеревшие вещи.

Старый проверенный метод – хозяйственное мыло с содой. Замочите вещи в теплой воде, предварительно натерев их мылом. Добавьте туда две ложки соды и оставьте их. Мыло и сода практически выедают желтизну.

Порошок с подсолнечным маслом, содой и отбеливателем. Один из самых проверенных средств для мытья тканей. Он быстро удаляет любые планы, даже желтизну. Для этого возьмите кастрюлю, всыпьте туда 250 мл порошка, 4 ст. ложки отбеливателя и ложку соды, добавьте к ним несколько ложек растительного масла, залейте кипятком и окуните в раствор сухие вещи. Варите на медленном огне 20 минут и оставьте отдыхать на 7 часов.

Принцип "сверху вниз"

Этот принцип идеально подходит, если вы регулярно проводите генеральную уборку и комнаты не сильно захламлены и загрязнены.

"Заберите лишние вещи. Грязную одежду отправьте в бельевую корзину. Сломанные вещи отнесите в ремонт или просто выбросьте. Не накапливайте хлам, ведь это только отнимает время на уборку. Протрите поверхности от пыли. Сложите посуду на место".

Уборку следует завершить мойкой полов со специальным средством.

Полезные лайфхаки для уборки:

Оставляйте чистой кухню с вечера

Всегда заправляйте кровать

После душа протирайте зеркала

Вовремя выносите мусор и проветривайте комнату

Если есть возможность – пользуйтесь услугами клининга.

Раньше мы рассказывали о " чистом четверге".