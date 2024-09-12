Как очистить стиральную машину в домашних условиях: полезные лайфхаки

Стиральная машина – незаменимый бытовой помощник, однако для длительной и бесперебойной работы она требует регулярного ухода.

Со временем в стиральной машине может накапливаться накипь, образующаяся через жесткую воду, а также плесень и остатки моющих средств. Это может привести к неприятному запаху, снижению эффективности стирки и даже повреждению техники. Регулярная чистка стиральной машины поможет избежать этих проблем.

Как очистить стиральную машину в домашних условиях — читайте на ТСН.ua.

Плесень часто образуется на резиновых уплотнителях и в лотке для моющих средств из-за высокой влажности. Чтобы предотвратить ее появление, важно после каждой стирки оставлять дверцу машины открытой для проветривания, а также регулярно чистить уплотнители и лоток.

Как почистить стиральную машину с помощью соды

Сода – это простое и эффективное средство для очистки стиральной машины. Она помогает устранить накипь, плесень и неприятный запах. Однако лучше использовать кальцинированную соду, поскольку она содержит больше щелочи, что повышает ее эффективность.

Возьмите 100 г кальцинированной или 200 г пищевой соды. Засыпьте соду в отсек для порошка. Запустите машину без белья на 30-40 минут при температуре 40-60°C. Через 20 минут поставьте машину на паузу и оставьте на 2-3 часа. После этого закончите цикл стирки.

Соду можно добавлять во время каждой стирки, чтобы смягчить воду и уменьшить образование накипи.

Чистка стиральной машины уксусом

Уксус – еще одно недорогое и эффективное средство для очистки стиральной машины. Он помогает удалить накипь, грязь и неприятный запах.

Возьмите 200 мл 9% уксуса. Вылейте его в отсек кондиционера. Запустите машину на самый длинный цикл стирки при максимальной температуре. Через 20 минут поставьте машину на паузу и оставьте на 1,5-2 часа. После стирки тщательно промойте барабан и дверцу теплой водой, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Как очистить стиральную машину содой, уксусом и лимонной кислотой

Сочетание этих трех средств – сода, уксус и лимонная кислота – создает мощную комбинацию для борьбы с накипью, грязью и плесенью.

Смешайте 1 ст. л. пищевой соды и 1 ст. л. лимонной кислоты в 100 мл воды. Вылейте эту смесь в кондиционерный отсек. Вылейте 200 мл уксуса прямо в барабан машины. Включите машину на самый длинный цикл стирки при максимальной температуре. Через 20 минут поставьте на паузу и оставьте на 2 часа, затем завершите цикл стирки. После этого промойте резиновые части машины раствором уксуса и воды.

Как удалить накипь в стиральной машине

Накипь образуется из-за использования жесткой воды и постоянной стирки при высокой температуре. Лучший способ борьбы с ним – использование кислот, таких как лимонная кислота или уксус.

Засыпьте 30 г лимонной кислоты в порошковый отсек. Запустите стиральную машину в режим стирки с максимальной температурой. После завершения стирки проверьте барабан и сливные шланги на наличие остатков накипи.

Эту процедуру рекомендуется проводить раз в три месяца во избежание повреждения техники.

Почему нельзя смешивать уксус с отбеливателем

При чистке стиральной машины важно помнить, что нельзя смешивать уксус с хлорным отбеливателем. Эти средства вместе создают очень агрессивную среду, которая может повредить металлические части машины и быть опасной для здоровья.

Читайте также: