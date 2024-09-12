Як очистити пральну машину в домашніх умовах: корисні лайфгаки

Пральна машина – незамінний побутовий помічник, однак, для тривалої та безперебійної роботи вона потребує регулярного догляду.

З часом у пральній машині може накопичуватися накип, що утворюється через жорстку воду, а також цвіль та залишки миючих засобів. Це може призвести до неприємного запаху, зниження ефективності прання та навіть пошкодження техніки. Регулярна чистка пральної машини допоможе уникнути цих проблем.

Як очистити пральну машину в домашніх умовах — читайте на ТСН.ua.

Цвіль часто утворюється на гумових ущільнювачах та в лотку для миючих засобів через високу вологість. Щоб запобігти її появі, важливо після кожного прання залишати дверцята машини відкритими для провітрювання, а також регулярно чистити ущільнювачі та лоток.

Як почистити пральну машину за допомогою соди

Сода – це простий та ефективний засіб для очищення пральної машини. Вона допомагає усунути накип, цвіль та неприємний запах. Однак краще використовувати кальциновану соду, оскільки вона містить більше лугу, що підвищує її ефективність.

Візьміть 100 г кальцинованої або 200 г харчової соди. Засипте соду у відсік для порошку. Запустіть пральну машину без білизни на 30-40 хвилин при температурі 40-60°C. Через 20 хвилин поставте машину на паузу і залиште на 2-3 години. Після цього закінчіть цикл прання.

Соду також можна додавати під час кожного прання, щоб пом’якшити воду та зменшити утворення накипу.

Чистка пральної машини оцтом

Оцет – ще один недорогий та ефективний засіб для очищення пральної машини. Він допомагає видалити накип, бруд та неприємний запах.

Візьміть 200 мл 9% оцту. Вилийте його у відсік для кондиціонера. Запустіть машину на найдовший цикл прання при максимальній температурі. Через 20 хвилин поставте машину на паузу та залиште на 1,5-2 години. Після завершення прання ретельно промийте барабан і дверцята теплою водою, щоб позбутися запаху оцту.

Як очистити пральну машину содою, оцтом і лимонною кислотою

Поєднання цих трьох засобів – сода, оцет і лимонна кислота – створює потужну комбінацію для боротьби з накипом, брудом та цвіллю.

Змішайте 1 ст. л. харчової соди та 1 ст. л. лимонної кислоти у 100 мл води. Вилийте цю суміш у відсік для кондиціонера. Вилийте 200 мл оцту безпосередньо в барабан машини. Увімкніть машину на найдовший цикл прання при максимальній температурі. Через 20 хвилин поставте на паузу та залиште на 2 години, потім завершіть цикл прання. Після цього промийте гумові частини машини розчином оцту та води.

Як видалити накип у пральній машині

Накип утворюється через використання жорсткої води та постійне прання за високої температури. Найкращий спосіб боротьби з ним – використання кислот, таких як лимонна кислота або оцет.

Засипте 30 г лимонної кислоти у відсік для порошку. Запустіть пральну машину на режим прання з максимальною температурою. Після завершення прання перевірте барабан та зливні шланги на наявність залишків накипу.

Цю процедуру рекомендується проводити раз на три місяці, щоб уникнути пошкодження техніки.

Чому не можна змішувати оцет з відбілювачем

Під час чистки пральної машини важливо пам’ятати, що не можна змішувати оцет з хлорним відбілювачем. Ці засоби разом створюють дуже агресивне середовище, яке може пошкодити металеві частини машини та бути небезпечним для здоров’я.

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