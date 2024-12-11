Как правильно наносить хайлайтер: подробный гайд

Что такое хайлайтер и как им пользоваться

Что такое хайлайтер и для чего он нужен

Хайлайтер – это средство декоративной косметики, создающее эффект светоотражания на коже. Он помогает визуально сделать лицо более "свежим" и скульптурным, добавляя естественный свет.

Сегодня существует несколько форм хайлайтеров: пудровые, кремовые, редкие. Для каждого типа кожи и макияжа можно подобрать свой вариант.

Сухой (пудровый) – для фиксации макияжа и работы с жирной кожей.

Кремовый – отлично подходит для сухой или нормальной кожи.

Жидкий – создает эффект "мокрой" кожи.

Чем наносить хайлайтер

Для разных текстур хайлайтера используются соответствующие инструменты:

Веерообразная кисть – идеальная для сухого хайлайтера.

Кисть с мягким ворсом – для плавного растушевки кремового продукта.

Спонж или подушечки пальцев – для нанесения жидкого хайлайтера.

Как выбрать хайлайтер

Для ежедневного макияжа лучше выбирать хайлайтеры с щекотливым блеском, которые выглядят естественно. Теплые золотистые оттенки подойдут смуглой коже, а холодные – светлой. Перед покупкой всегда тестируйте средство, чтобы убедиться, что оно подходит именно вам.

Подходит ли хайлайтер для зрелой кожи

Многие считают, что хайлайтер может подчеркнуть морщинки, но это не совсем так. Для зрелой кожи лучше выбирать жидкие или кремовые текстуры с мелкими светоотражающими частицами. Главное – наносить средство в умеренном количестве и избегать зон с выраженными морщинами.

Как правильно наносить хайлайтер: схема для нанесения

Нос. Чтобы зрительно скорректировать форму носа, нанесите хайлайтер тонкой линией вдоль спинки носа, останавливаясь перед кончиком. Это создает эффект аккуратного и изящного носика. Избегайте широкого растушевки, чтобы не испортить эффект.

Глаза. Нанесение хайлайтера во внутренние уголки глаз визуально "открывает" взгляд и делает его озаренным. Дополнительно осветите зону под бровями – это поможет поднять линию бровей и сделать их более четкими. Нанесение продукта на центральную часть верхнего века придает объем и глубину.

Скулы. Это основная зона для хайлайтера, ведь именно здесь он отчетливее всего подчеркивает сияние кожи. Наносите продукт вдоль скуловой кости, тщательно растушевывая, чтобы линия гармонично переходила в основной тон лица. Избегайте зоны мешочков под глазами, чтобы не обращать внимания на эту часть.

Лоб. Легкое освещение центральной части лба помогает сбалансировать пропорции лица. Однако обладательницам жирной кожи следует использовать продукт осторожно, чтобы Т-зона не выглядела слишком блестящей.

Подбородок. Для создания гармоничного овала нанесите небольшое количество хайлайтера в ямку подбородка. Не переусердствуйте, чтобы не создать эффект лишнего блеска.

Губы. Нанесение хайлайтера на "галочку" над верхней губой помогает зрительно сделать губы рыхлыми. Немного продукта под нижней губой придает объем и создает естественный изгиб.

Как наносить хайлайтер

Хайлайтер: фото до и после

Сравнение лица "до" и "после" нанесения хайлайтера демонстрирует, как изменяется образ. Благодаря правильно подобранной текстуре и технике нанесения можно добиться эффекта, будто кожа светится изнутри. Это придает вашему образу элегантности и ухоженности.

Фото: до и после хайлайтера

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