Як правильно наносити хайлайтер: детальний гайд

Що таке хайлайтер та як ним користуватися.

Що таке хайлайтер і для чого він потрібен

Хайлайтер – це засіб декоративної косметики, що створює ефект світловідбивання на шкірі. Він допомагає візуально зробити обличчя "свіжішим" і скульптурнішим, додаючи природного сяйва.

Сьогодні існує кілька форм хайлайтерів: пудрові, кремові, рідкі. Для кожного типу шкіри й макіяжу можна підібрати свій варіант.

Сухий (пудровий) – для фіксації макіяжу та роботи з жирною шкірою.

Кремовий – чудово підходить для сухої або нормальної шкіри.

Рідкий – створює ефект "мокрої" шкіри.

Чим наносити хайлайтер

Для різних текстур хайлайтера використовуються відповідні інструменти:

Віялоподібний пензель – ідеальний для сухого хайлайтера.

Кисть з м'яким ворсом – для плавного розтушовування кремового продукту.

Спонж або подушечки пальців – для нанесення рідкого хайлайтера.

Як обрати хайлайтер

Для щоденного макіяжу краще обирати хайлайтери з делікатним блиском, які мають природний вигляд. Теплі золотисті відтінки підійдуть смаглявій шкірі, а холодні – світлій. Перед купівлею завжди тестуйте засіб, щоб переконатися, що він підходить саме вам.

Чи підходить хайлайтер для зрілої шкіри

Багато хто вважає, що хайлайтер може підкреслити зморшки, але це не зовсім так. Для зрілої шкіри краще обирати рідкі або кремові текстури з дрібними світловідбивними частинками. Головне – наносити засіб у помірній кількості та уникати зон з вираженими зморшками.

Як правильно наносити хайлайтер

Ніс. Щоб візуально скоригувати форму носа, нанесіть хайлайтер тонкою лінією уздовж його спинки, зупиняючись перед кінчиком. Це створює ефект акуратного й витонченого носика. Уникайте широкого розтушовування, щоб не зіпсувати ефект.

Очі. Нанесення хайлайтера у внутрішні куточки очей візуально "відкриває" погляд і робить його осяяним. Додатково висвітліть зону під бровами – це допоможе підняти лінію брів і зробити їх чіткішим. Нанесення продукту на центральну частину верхньої повіки додає об’єму і глибини.

Вилиці. Це основна зона для хайлайтера, адже саме тут він найвиразніше підкреслює сяяння шкіри. Наносьте продукт вздовж виличної кістки, ретельно розтушовуючи, щоб лінія гармонійно переходила в основний тон обличчя. Уникайте зони мішечків під очима, щоб не привертати уваги до цієї частини.

Лоб. Легке освітлення центральної частини чола допомагає збалансувати пропорції обличчя. Однак власницям жирної шкіри варто використовувати продукт обережно, щоб Т-зона не видавалася надто блискучою.

Підборіддя. Для створення гармонійного овалу обличчя нанесіть невелику кількість хайлайтера в ямку підборіддя. Не перестарайтеся, щоб не створити ефект зайвого блиску.

Губи. Нанесення хайлайтера на "галочку" над верхньою губою допомагає візуально зробити губи пухкими. Трохи продукту під нижньою губою додає об'єму і створює природний вигин.

Як наносити хайлайтер

Хайлайтер: фото до і після

Порівняння обличчя "до" і "після" нанесення хайлайтера демонструє, як змінюється образ. Завдяки правильно підібраній текстурі та техніці нанесення можна досягти ефекту, ніби шкіра світиться зсередини. Це додає вашому образу елегантності та доглянутості.

Фото: до і після хайлайтера

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