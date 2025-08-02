Как правильно хранить лук

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Подготовка лука к хранению в квартире, подвале, на балконе

Выкопанные луковицы, чтобы уберечь от гниения, нужно хорошо просушить. Лучше это делать в тёплую солнечную погоду, разложив в один слой на открытом воздухе. Иногда лук нужно переворачивать. Если погода дождливая, перенесите луковицы в хорошо проветриваемое помещение.

Овощи хорошо и быстро сохнут в панцирных сетках, поскольку продуваются со всех сторон. Еще один результативный способ высушить лук — связать их небольшими пучками и подвесить на улице или в проветриваемом помещении. После тщательной сушки с каждой стороны лука подрезают корни и перья.

Перед тем, как убрать лук на хранение, посмотрите, чтобы не было испорченной, потому что даже одна испорченная луковица может испортить весь урожай.

Обращать внимание на внешний вид. Луковицы должны быть небольшие, твердые, с сухими, ровными, чешуйками, хорошо примыкающими друг к другу.

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Как хранить лук, чтобы он не гнил

Место хранения лука должно быть прохладным, сухим, темным и хорошо проветриваться. Лучшая температура, по мнению экспертов, для хранения лука — 7-13°C, влажность — 60-70%.

Если рядом с луком хранятся картофель, остальные корнеплоды которые обычно выделяют влагу, за луковицами особенно тщательно следить. А еще лучше хранить их отдельно.

Как хранить лук на балконе, погребе, в холодильнике, в квартире.

По температурному режиму закрытый балкон, подвал, погреб, неотапливаемый гараж подходят для хранения овоща.

Можно хранить лук в холодильнике, в зоне, где температура поддерживается в пределах 0–1 °C. Но такое хранение имеет недостатки — повышенную влажность и плохую вентиляцию воздуха.

Хранение в квартире, в доме не очень подходит для длительного хранения лука, потому что в жилых помещениях трудно поддерживать нужную температуру и влажность.

В чем хранить лук на зиму

Чтобы овощи имели доступ к свежему воздуху, подберите правильную тару для хранения. Ни в коем случае нельзя держать лук в полиэтиленовых пакетах.

Для хранения можно использовать капроновые чулки или колготки, хорошо вентилируемые плетеные корзины, специальные сетки, деревянные ящики или картонные коробки с вентиляционными отверстиями по бокам, невысокие мешки из ткани, чтобы воздух достигал нижних слоев луковиц.

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