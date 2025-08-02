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Назван топ-5 надежных автомобильных двигателей
Самые надежные моторы способны служить без капитального ремонта годами, если сделать верный выбор.
Известное издание Go Banking Rates опубликовало рейтинг автомобильныхбрендов, двигатели которых отличаются высокой надежностью и большим пробегом без капитального ремонта.
Об этом пишет Wheel News
На первом месте оказалась серия моторов 2GR от Toyota. Эти двигатели установлены на популярных моделях Camry, Highlander и Lexus RX. По данным американских экспертов, пикап Tundra с таким мотором может проехать до 500 000 км без необходимости в серьезном ремонте.
Honda также демонстрирует отличные показатели долговечности: моторы K20A, J35 и H22 служат десятилетиями. Например, Civic 2007 года эксплуатировался с пробегом 420 000 км без вскрытия головки блока двигателя.
Lexus, использующий тойотовские агрегаты 2GR и 2JZ, не отстает от Toyota. Кроссовер RX дважды получал награду самого надежного автомобиля США от JD Power. Ежегодное техническое обслуживание этих моделей обходится в среднем не более 22 000 гривен.
Chevrolet выделяется серией двигателей LS, которые ставят на модели Corvette, Camaro и Tahoe. Даже моторы 90-х годов могут иметь пробег более 400 000 км. Современная линейка Gen V продолжает эту традицию надежности.
Замыкает пятерку Ford с моторами 5.0 Coyote и V6 EcoBoost. Пикапы и Mustang с этими двигателями показывают надежность на уровне лучших японских конкурентов.
Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты провели исследование и составили рейтинг самых надежных автомобильных моделей 2025 года.Оценка базировалась на нескольких факторах, в том числе на результатах краш-тестов. Лидерами рейтинга стали японские бренды.