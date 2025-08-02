Названо топ-5 надійних автомобільних двигунів

Двигун / © iStock

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Відоме видання Go Banking Rates опублікувало рейтинг автомобільних брендів, двигуни яких відзначаються високою надійністю та великим пробігом без капітального ремонту.

Про це пише Wheel News.

На першому місці опинилася серія моторів 2GR від Toyota. Ці двигуни встановлені на популярних моделях Camry, Highlander та Lexus RX. За даними американських експертів, пікап Tundra із таким мотором може проїхати до 500 000 км без потреби в серйозному ремонті.

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Honda також демонструє відмінні показники довговічності: мотори K20A, J35 і H22 служать десятиліттями. Наприклад, Civic 2007 року експлуатувався з пробігом 420 000 км без розкриття головки блоку двигуна.

Lexus, що використовує тойотівські агрегати 2GR і 2JZ, не відстає від Toyota. Кросовер RX двічі отримував відзнаку найнадійнішого автомобіля США від JD Power. Щорічне технічне обслуговування цих моделей обходиться в середньому не більше 22 000 гривень.

Chevrolet виділяється серією двигунів LS, які ставлять на моделі Corvette, Camaro та Tahoe. Навіть мотори 90-х років можуть мати пробіг понад 400 000 км. Сучасна лінійка Gen V продовжує цю традицію надійності.

Замикає п’ятірку Ford з моторами 5.0 Coyote і V6 EcoBoost. Пікапи і Mustang з цими двигунами показують надійність на рівні кращих японських конкурентів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці провели дослідження та склали рейтинг найнадійніших автомобільних моделей 2025 року. Оцінка базувалася на кількох чинниках, зокрема на результатах краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.