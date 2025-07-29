Эксперты назвали лучшие модели подержанных авто, которые долго прослужат / © pixabay.com

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В условиях меняющейся экономики, когда финансовое планирование становится приоритетом, выбор долговечного автомобиля не просто желание, а необходимость. К счастью, современные автомобили служат гораздо дольше, чем раньше. Эксперты определили модели, способные преодолеть более 320 000 километров (200 000 миль) пробега.

Об этом пишет Go BankingRates.

В 1970-х годах автомобили в среднем жили около 5,7 лет, преодолевая примерно 160 000 километров. Сегодня же средний возраст легковых автомобилей в США составляет около 12,5 лет. Многие модели могут проехать от 320 000 до 480 000 км при условии регулярного обслуживания.

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Однако лучшая стратегия — сразу выбирать модель, которая уже доказала свою безопасность, надежность и имеет высокие показатели в дорожных испытаниях. Однако некоторые модели подержанных авто действительно созданы для продолжительного срока службы.

Топ-10 подержанных авто-долгожителей по версии iSeeCars

Toyota Sequoia Потенциальный срок службы: до 477289 км (296509 миль)

Toyota доминирует в рейтингах надежности. Sequoia занимает первое место в рейтинге iSeeCars, имея все шансы превысить 480 000 км. Toyota Land Cruiser Потенциальный срок службы: до 450 900 км (280 236 миль)

Land Cruiser известен своей долговечностью. Шевроле Suburban Потенциальный срок службы: более 426 500 км (265 000 миль)

Suburban является одним из самых долговечных внедорожников, надежнее своих конкурентов. Toyota Tundra Потенциальный срок службы: до 412 000 км (256 022 мили)

Этот пикап Toyota имеет заслуженную репутацию надежного и долговечного автомобиля и легко может проехать более 400 000 км. GMC Yukon XL Потенциальный срок службы: до 406130 км (252360 миль)

Занимая пятое место в общем рейтинге iSeeCars, Yukon XL может легко прослужить два десятилетия. Владельцы отмечают редкие проблемы с двигателем и трансмиссией, хотя были жалобы на электронику. Toyota Prius Потенциальный срок службы: до 403300 км (250601 миля)

Экономичный и надежный, Prius считается одним из самых лучших компактных автомобилей. Шевроле Tahoe Потенциальный срок службы: до 402850 км (250338 миль)

Хотя RepairPal не оценивает Tahoe слишком высоко по надежности, этот автомобиль известен тем, что может преодолеть большие пробеги и прослужить дольше многих конкурентов. Honda Ridgeline Потенциальный срок службы: до 400180 км (248669 миль)

«Для тех, кто хочет практичности грузовика и производительности автомобиля», Ridgeline может прослужить до 480 000 км при осторожном вождении и регулярном обслуживании. Toyota Avalon Потенциальный срок службы: до 395400 км (245710 миль)

По данным MotorBiscuit, владелец подержанного Avalon может быть уверен, что будет владеть им по меньшей мере десять лет или больше. Эта модель, снятая с производства в 2022 году, постоянно входит в список авто с самым большим пробегом на рынке подержанных автомобилей. Toyota Highlander Hybrid Потенциальный срок службы: до 394 280 км (244 994 мили)

Этот среднеразмерный кроссовер-внедорожник известен своей надежностью.

Напомним, специалисты предупреждают о том, что подержанные автомобили с малым пробегом могут скрывать серьезные технические проблемы.