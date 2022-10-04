Як зберегти цибулю до весни

Виростити цибулю на своєму городі – це лише половина справи, її ще потрібно правильно зберегти. Про те, як зберігати цибулю, щоб вона не зацвіла, не гнила — читайте в матеріалі ТСН.ua

Підготовка цибулі до зберігання

Викопані цибулини, щоб уберегти від гниття, потрібно добре просушити. Краще це робити в теплу сонячну погоду, розклавши в один шар на відкритому повітрі. Час від часу цибулю потрібно перевертати. Якщо погода дощова, перенесіть цибулини в приміщення, що добре провітрюється.

Овочі добре і швидко сохнуть у панцирних сітках, оскільки продуваються з усіх боків. Ще один результативний спосіб висушити цибулю — зв'язати їх невеликими пучками та підвісити на вулиці або в приміщенні, що провітрюється. Після ретельного сушіння з кожного боку цибулі підрізають коріння та пір'я.

Перед тим, як прибрати цибулю на зберігання, передивіться, щоб не було зіпсованих цибулин, через те, що навіть одна зіпсована цибулина може зіпсувати весь урожай. Вибирайте для зберігання пізні сорти, ті, що дозрівають у серпні-вересні — вони зберігаються краще. Віддавати перевагу жовтим цибулинам, сорти червоного або білого кольору псуються швидше.

Звертати увагу на зовнішній вигляд. Цибулини повинні бути невеликі, тверді, з сухими, гладкими, рівними, лусочками, що добре прилягають один до одного. Переберіть цибулю, щоб не було пошкоджень, пророслої зелені, коріння, тим більше плісняви. Така цибуля, недозріла, дрібна і перезріла збережеться не довго, її краще в першу чергу використати.

Як зберігати цибулю, щоб вона не гнила

Місце для зберігання цибулі має бути прохолодним, сухим, темним та добре провітрюватися. Найкраща температура, на думку експертів, для зберігання цибулі - 7-13°C, вологість - 60-70 %.

Якщо поруч із цибулею зберігаються картопля, інші коренеплоди які, зазвичай, виділяють вологу, за цибулинами особливо ретельно треба стежити. А ще краще, зберігати їх окремо.

Де зберігати цибулю до весни

За температурним режимом закритий балкон, підвал, льох, неопалюваний гараж підходять для зберігання овоча.

Можна зберігати цибулю у холодильнику, у зоні, де температура підтримується в районі 0–1 °C. Але таке зберігання має недоліки — підвищену вологість та погана вентиляція повітря.

Зберігання у квартирі, в будинку не дуже підходить для тривалого зберігання цибулі, через те, що в житлових приміщеннях важко підтримувати потрібну температуру та вологість.

В чому зберігати цибулю

Щоб овочі мали доступ до свіжого повітря, підберіть правильну тару для їх зберігання. Ні в якому разі не можна тримати цибулю в поліетиленових пакетах.

Для зберігання можна використовувати капронові панчохи або колготки, плетені кошики, які добре вентилюються, спеціальні сітки, дерев'яні ящики або картонні коробки з вентиляційними отворами з боків, невисокі мішки з тканини, щоб повітря досягало нижніх шарів цибулин. В іншому випадку, нижній шар може «задихнутися».

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