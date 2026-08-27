Как ухаживать за гортензиями в конце лета: что нужно сделать сейчас, а от чего лучше отказаться

Уход за гортензиями

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В конце лета гортензии постепенно меняют свой вид, яркие соцветия начинают тускнеть, а на листьях после жарких дней могут появляться сухие края. Для августа это вполне привычная картина, однако именно в этот период у многих садоводов возникают вопросы, продолжать ли полив, нужна ли подкормка, что делать с отцветшими соцветиями и можно ли уже браться за секатор.

Уход в конце августа имеет свои особенности и зависит, в частности, от вида гортензии. Эксперты рассказали, что следует сделать с кустами сейчас, чтобы не навредить им накануне осени и сохранить хорошее цветение в следующем сезоне.

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Не допускайте пересыхания грунта

Гортензии нуждаются в достаточном количестве влаги, поэтому в сухую и жаркую погоду полив остается главной задачей. Ориентироваться только на поверхность земли не стоит, верхний слой может выглядеть сухим, тогда как влаги ниже достаточно.

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В сухую погоду гортензию поливают обильно, но не каждый день . Воду медленно льют под основание куста, чтобы она пропитала почву вглубь, а не только смочила поверхность. Перед следующим поливом проверьте землю на глубине нескольких сантиметров, если она еще ощутимо влажная, поливать рано. В жару и на легких песчаных почвах вода нужна чаще, после дождей значительно реже. Главное, чтобы земля у корней оставалась умеренно влажной, но вода не застаивалась.

Лучшее время для полива — утро. Воду устремляют под куст, а не на листья и соцветия. Постоянное смачивание листьев создает более благоприятные условия для развития пятнистостей и других болезней. В то же время, заливать гортензию не нужно. Земля должна оставаться умеренно влажной, а не превращаться в болото.

Защитите от жары

Даже в конце лета солнце может быть достаточно сильным, чтобы вызвать тепловой стресс. Особенно чувствительна к палящему послеобеденному солнцу гортензия крупнолистая.

Если растение растет в контейнере, в период сильной жары горшок можно переставить туда, где после обеда будет легкая тень. Кусты в открытом грунте при продолжительной жаре можно временно притенить. В перспективе для чувствительных сортов лучшее место, где есть утреннее солнце и защита в самые жаркие часы дня.

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При этом не все гортензии имеют одинаковые требования к освещению, поэтому полностью переносить рекомендации для одного вида на остальные не стоит.

Обновите слой мульчи

В конце лета полезно проверить землю вокруг куста. Если старая мульча разложилась или ее осталось мало, слой можно восстановить.

Органическая мульча замедляет испарение воды и защищает корневую зону от резких колебаний температуры. Специалисты советуют поддерживать слой примерно 5 см. Подойдут, например, измельченная кора, древесная щепа или листовой перегной.

Мульчу не нужно насыпать вплотную к стеблям. Оставьте вокруг основания куста небольшое свободное пространство. Слишком толстый и постоянно мокрый слой у побегов будет содержать лишнюю влагу и может способствовать загниванию.

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Нужно ли сейчас обрезать гортензию

В конце августа с секатором лучше не торопиться. Именно здесь легко допустить ошибку, из-за которой следующим летом на кусте будет значительно меньше цветов. Причина состоит в том, что разные виды гортензий закладывают цветочные почки по-разному.

Гортензия крупнолистая (Hydrangea macrophylla), дуболистая (H. quercifolia) и черешковая (H. anomala) преимущественно цветут на побегах предыдущего года. Такие растения начинают формировать почки предстоящего сезона уже в августе и сентябре. Если обрезать их сейчас, вместе с побегами можно удалить будущие цветы.

Волотистая (H. paniculata) и древовидная (H. arborescens) гортензии цветут на приросте текущего года. Их основную формировочную обрезку обычно проводят в конце зимы или ранней весной, до активного роста.

Поэтому, если вы точно не знаете, какая именно гортензия растет в саду, в конце лета безопаснее отложить серьезную обрезку.

Что делать с отцветшими соцветиями гортензии

Необязательно срезать все соцветия только потому, что они начали буреть. Подсохшие «шапки» могут оставаться на кустарнике и осенью, а в некоторых садах их хранят и на зиму ради декоративного вида.

Особенно осторожно нужно обращаться с видами, цветущими на старых побегах. Если все-таки удаляете отцветший цветок, не следует одновременно сильно укорачивать ветку, не зная особенностей конкретного сорта.

Для древовидной гортензии ситуация иная, удаление отцветших соцветий в некоторых случаях может способствовать повторному цветению в августе.

Подкормку в конце августа лучше прекратить

Еще одна процедура, с которой в конце лета следует завершать, — внесение удобрений, особенно азотных. Причина проста, подкормка может стимулировать появление нежных молодых побегов. До холодов они могут не успеть достаточно созреть и стать более уязвимыми к морозам. Именно поэтому специалисты советуют в конце августа не стимулировать новый активный рост.

Это не означает, что гортензии вообще не нуждаются в питательных веществах. Просто основную подкормку лучше проводить в период активного роста в соответствии с потребностями растения и состоянием почвы.

Что делать, если листья начали укрываться пятнами

В конце теплого и влажного лета на гортензиях могут появляться пятна на листьях. В таком случае, прежде всего, стоит пересмотреть способ полива.

Не поливайте куст сверху без необходимости и не оставляйте листья мокрыми надолго. Сильно пораженные опавшие листья и растительные остатки лучше убирать из-под куста, поскольку на них могут сохраняться возбудители болезней. Не обрезайте и не работайте с проблемными растениями, пока они мокрые, чтобы не способствовать распространению инфекции.

Таким образом, в конце августа гортензии следует не стимулировать к новому росту, а поддерживать. Следите за влажностью земли, глубоко поливайте под корень в засушливую погоду, обновите мульчу и защитите чувствительные растения от палящего послеобеденного солнца. А вот с сильной обрезкой и подкормкой лучше подождать — сейчас куст постепенно готовится к завершению сезона, а некоторые виды уже закладывают основу будущего цветения.

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