Клубничное варенье "пятиминутка": как приготовить быстро и сохранить вкус

Клубничное варенье / © unsplash.com

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Клубничное варенье не обязательно варить часами. Если долго держать ягоды на огне, они темнеют, теряют аромат и могут превратиться в сладкую густую массу без свежего вкуса. Чтобы клубника осталась яркой и душистой, можно приготовить быстрое варенье — так называемую пятиминутку.

ТСН.ua делится главными лайфгаками приготовления варенья.

Какую клубнику брать для варенья

Для варенья лучше всего подходит спелая, но не перезрелая клубника. Ягоды должны быть ароматными, плотными, без плесени, слизи и мягких мягких пятен.

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Мелкую клубнику можно варить целиком. Большие ягоды лучше разрезать пополам или на несколько частей – так они равномернее прогреются и лучше пустят сок.

Помятую клубнику тоже можно использовать, но ее лучше добавлять в пюре, соус или джем. Для прекрасного варенья с целыми ягодами лучше брать плотные плоды.

Почему не стоит долго варить клубнику

Клубника очень нежная, поэтому во время долгой варки быстро теряет форму, цвет и аромат. Варенье может стать темнее, а ягоды – развариться.

Короткая варка помогает сохранить более свежий вкус и естественный цвет клубники. Именно поэтому для летнего варенья часто выбирают способ «пятиминутка».

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Клубничное варенье «пятиминутка»: ингредиенты

Для простого варенья понадобится:

клубника – 1 кг;

сахар – 700 г – 1 кг;

лимонный сок - 1-2 ст. л.

Количество сахара можно регулировать. Если клубника очень сладкая и варенье не планируют долго хранить, сахара можно взять поменьше. Если хотите хранить заготовку дольше, лучше не убавлять ее слишком сильно.

Как приготовить клубничное варенье без долгой варки

Клубнику переберите, аккуратно промойте холодной водой и хорошо обсушите. Удалите хвостики.

Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок. Удобнее всего оставить ее на 3–5 часов или на ночь в холодильнике.

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После этого поставьте кастрюлю на небольшой огонь и доведите до кипения. Осторожно снимайте пену. Когда варенье закипит, проварите его примерно 5 минут.

Добавьте лимонный сок, осторожно перемешайте и разлейте горячее варенье в стерилизованные банки.

Как сохранить яркий цвет варенья

Чтобы клубничное варенье не потемнело, не варите его долго и не производите слишком сильный огонь. Лучше варить ягоды коротко, но осторожно.

Лимонный сок также помогает сохранить более яркий цвет и делает вкус менее приторно-сладким. Добавлять много лимона не нужно – достаточно 1–2 столовых ложек на килограмм ягод.

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Еще один немаловажный момент – не накрывать кастрюлю крышкой во время активной варки, чтобы лишняя влага испарялась.

Варенье из клубники / © Pexels

Как сделать варенье гуще

Быстрое варенье обычно получается не таким густым, как то, которое долго уваривают. Если хотите более густую консистенцию, можно воспользоваться несколькими способами.

Первый вариант – проварить варенье несколько раз по 5 минут, полностью охлаждая его между подходами. Так ягоды лучше пропитаются сиропом, а варенье станет гуще.

Второй вариант – использовать пектин или специальный сахар для варенья. Это поможет загустить массу без продолжительной варки.

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В какие банки разливать варенье

Банки для варенья нужно хорошо вымыть и простерилизовать. Крышки также должны быть чистыми и сухими.

Горячее варенье разливают в горячие или теплые банки, закрывают крышками и переворачивают на несколько минут. Затем банки можно накрыть полотенцем и оставить до полного охлаждения.

Где хранить клубничное варенье

Если варенье было проварено и закрыто в стерилизованных банках, его можно хранить в темном прохладном месте. После открытия банка нужно поставить в холодильник.

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