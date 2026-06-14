Как хранить клубнику / © Associated Press

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Клубника быстро портится, особенно летом: ягоды становятся мягкими, пускают сок или покрываются плесенью уже на следующий день после покупки. Чтобы этого не произошло, важно не мыть заранее клубнику, убрать испорченные ягоды и правильно положить ее в холодильник.

ТСН.ua отвечает на главные вопросы, как сохранить вкус ягоды.

Почему клубника быстро портится

Клубника имеет нежную кожуру и легко впитывает влагу. Из-за этого ягоды быстро смягчаются, пускают сок и начинают портиться. Особенно быстро это происходит, если клубника лежит в закрытой упаковке, на солнце или рядом с уже испорченными ягодами.

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Поэтому после покупки клубнику лучше сразу перебрать, даже если с виду она кажется нормальной.

Нужно ли мыть клубнику перед хранением

Мыть клубнику перед хранением не стоит. Влага ускоряет порчу ягод, поэтому после мытья они могут быстрее стать мягкими или укрыться плесенью.

Лучше мыть клубнику непосредственно перед тем, как вы планируете ее есть или использовать для приготовления блюд.

Что сделать с клубникой после покупки и как ее хранить в холодильнике

Сначала осторожно переберите ягоды. Если есть испорченные, заплесневевшие, очень мягкие или раздавленные, их нужно убрать. Одна ягода с плесенью может быстро испортить соседние.

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После этого клубнику лучше переложить из магазинной упаковки в чистый контейнер или миску. На дно можно положить бумажное полотенце — оно впитает лишнюю влагу.

Лучше всего хранить клубнику в холодильнике в неглубоком контейнере. Ягоды желательно выкладывать в один или два слоя, чтобы они не давили друг на друга.

Контейнер не следует закрывать герметично. Лучше оставить небольшой доступ воздуха или накрыть ягоды неплотно крышкой. Так клубника меньше «запаривается» и подольше остается свежей.

Нужно ли убирать хвостики

Хвостики лучше не убирать перед хранением. Если оторвать зеленые листики заранее, клубника скорее пустит сок и станет мягкой.

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Очищать ягоды от хвостиков лучше перед едой или приготовлением.

Сколько можно хранить клубнику

Свежую клубнику лучше съесть в течение 1–3 дней после покупки. Если ягоды очень спелые или мягкие, их лучше использовать в тот же день.

Плотные, сухие и свежие ягоды могут пролежать в холодильнике подольше, но их все равно следует регулярно проверять.

Что делать, если клубника уже помялась

Если клубника просто помялась, но не имеет плесени, слизи или неприятного запаха, ее можно использовать для смузи, лимонада, соуса, варенья, начинки или пюре.

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Такие ягоды лучше не хранить подолгу. Их следует использовать сразу или заморозить в виде пюре.

Можно ли хранить клубнику при комнатной температуре

При комнатной температуре клубнику можно оставить ненадолго, если вы планируете съесть ее в течение нескольких часов. В жару ягоды быстро портятся, поэтому лучше не держать их на столе целый день.

Особенно не стоит оставлять клубнику на солнце или у плиты.

Как понять, что клубнику уже нельзя есть

Клубнику лучше не есть, если на ней есть плесень, скользкий налет, резкий кислый запах или следы брожения. Также стоит выбросить ставшие слишком мягкими ягоды, потемнели и лежат в собственном соку.

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Если сомневаетесь, лучше не рисковать, особенно если клубника долго лежала в тепле.

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