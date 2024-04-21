Когда будет праздник Ивана Предтечи в 2024 году: новая дата, традиции и история праздника

Рождество Иоанна Предтечи в народе больше известно как праздник Ивана Купала. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата его празднования изменилась.

Теперь верующие восточного обряда празднуют все непереходные церковные праздники на 13 дней раньше. Это не касается Пасхи, дата которой каждый год рассчитывается, а также тех праздников, которые привязаны к его празднованию.

Когда праздник Ивана Предтечи в 2024 году

Ранее Рождество Иоанна Крестителя праздновали в Украине 7 июля. На этот же день приходился известный народный праздник Ивана Купала. А после перехода на новый календарь празднование этих праздников перенесли на 24 июня.

Это событие посвящено дню рождения великого пророка Иоанна Крестителя, которого еще называют Предтечей, то есть предшественником Иисуса Христа. Его миссия заключалась в том, чтобы увидеть Спасителя среди других людей и известить Его пришествие. Именно Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан, за что получил свое второе церковное прозвище.

Рождество Иоанна Крестителя: история праздника

Иоанн родился у пожилой пары, получившей пророчество о его появлении из-за архангела Гавриила. Согласно церковным преданиям, мать с сыном убежали в пустыню, чтобы спастись от гнева царя Ирода, который приказал убить всех младенцев. Именно в пустыне прожил Иван первые 30 лет своей жизни, а позже начал проповедовать. Он рассказывал о пришествии Спасителя человечества, призывал креститься.

Даже после крещения самого Иисуса Христа Иоанн продолжал проповедовать. За это правитель Ирода Антипа схватил его и казнил. Жена Антипы возжелала в подарок голову Иоанна Крестителя. Поэтому тело похоронили без головы. А ее еще трижды находили.

Традиции на Рождество Ивана Предтечи: что можно и нельзя делать

Традиции на Рождество Ивана Предтечи / Фото: Unsplash

Иоанн Предтеча погиб мученической смертью, а потому, по церковной традиции, в этот день запрещается:

ругаться, ссориться;

резать ножом что-нибудь круглое, например, хлеб;

шуметь, веселиться, смеяться, развлекаться, петь, танцевать.

Также на праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием, работой по дому, в частности уборкой. Верующие посещают церковь, молятся, преподносят милостыню бедным.

Обязательно в этот день читают молитву к Иоанну Крестителю:

Креститель Иоанн, проповедник покаяния, услышь молитвы мои и передай прошение Владыке Небесному. Я, как недостойный, немощный, призываю к Твоему участию и покровительству. Умоляю очистить мысли и душу мою, избавить от сомнений, злых помыслов и наставить на путь истинный. Святой Иоанн, ты видел грехи земные и даровал искупление людям. О, Проповедник земной, сумевший коснуться Самого Иисуса и крестить Его, даруй мне спасение пред Господом. Помолись о грешном рабе Божьем (имя) и не оставляй меня на произвол дьявольских сил. Я умоляю о благе, которое пронесу с собой всю жизнь. Проповеднику и мученику пустынен, не отрекайся от меня, обнови душу мою покаянием и наполни сердце неподдельной верой. Вечно Царство Небесное. Аминь.

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