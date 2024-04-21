Коли буде свято Івана Предтечі 2024 року: нова дата, традиції і історія свята

Різдво Івана Предтечі в народі більше відоме як свято Івана Купала. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата його святкування змінилася.

Тепер віряни східного обряду святкують всі неперехідні церковні свята на 13 днів раніше. Це не стосується Великодня, дата якого щороку розраховується, а також тих свят, які прив'язані до його святкування.

Коли свято Івана Предтечі 2024 року

Раніше Різдво Івана Хрестителя святкували в Україні 7 липня. На цей же день припадало відоме народне свято Івана Купала. А після переходу на новий календар святкування цих свят перенесли на 24 червня.

Ця подія присвячена дню народження великого пророка Івана Хрестителя, якого ще називають Предтечею, тобто попередником Ісуса Христа. Його місія полягала у тому, щоб побачити Спасителя серед інших людей і сповістити про Його прихід. Саме Іван хрестив Ісуса Христа у річці Йордан, за що отримав своє друге церковне прізвисько.

Різдво Івана Хрестителя: історія свята

Іван народився у літньої пари, яка отримала пророцтво про його появу через архангела Гавриїла. Згідно з церковними переказами, матір з сином втекли до пустелі, щоб врятуватися від гніву царя Ірода, який наказав убити всіх немовлят. Саме в пустелі прожив Іван перші 30 років свого життя, а пізніше почав проповідувати. Він розповідав про пришестя Спасителя людства, закликав хреститися.

Навіть після хрещення самого Ісуса Христа Іван продовжував проповідувати. За це правитель Ірода Антипа схопив його і стратив. Дружина Антипи забажала в подарунок голову Івана Хрестителя. А тому тіло поховали без голови. А її саму ще тричі віднаходили.

Традиції на Різдво Івана Предтечі: що можна і не можна робити

Традиції на Різдво Івана Предтечі / Фото: Unsplash

Іван Предтеча загинув мученицькою смертю, а тому, за церковною традицією, цього дня забороняється:

лаятися, сваритися;

різати ножем будь-що кругле, наприклад, хліб;

шуміти, веселитися, сміятися, розважатися, співати, танцювати.

Також на свято забороняється займатися важкою фізичною працею, рукоділлям, роботою по дому, зокрема, прибиранням. Віряни відвідують церкву, моляться, подають милостиню бідним.

Обов'язково цього дня читають молитву до Івана Хрестителя:

Хрестителе Іоане, проповіднику покаяння, почуй молитви мої і передай прохання Владиці Небесному. Я, як недостойний, немічний, закликаю до Твоєї участі і заступництва. Благаю очистити думки і душу мою, позбавити від сумнівів, злих помислів і наставити на шлях істинний. Святий Іоане, ти бачив гріхи земні і дарував спокуту людям. О, Проповіднику земний, який зумів торкнутися Самого Ісуса і охрестити Його, даруй мені порятунок перед Господом. Помолися за грішного раба Божого (ім'я) і не залишай мене на сваволю диявольських сил. Я благаю про благо, яке пронесу з собою все життя. Проповіднику і мученику пустельний, не відрікайся від мене, обнови душу мою покаянням і наповни серце непідробною вірою. Вічно Царство Небесне. Амінь.

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