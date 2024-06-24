На Харківщині екопарк потрапив під ворожий обстріл: тварин евакуйовують

Керівництво екопарку вирішило вивозити тварин.
Останні масові удари КАБами по Харкову не оминули і місцевий екопарк.
Про це пише його засновник Олександр Фельдман у соціальних мережах.
"Ми розуміли, що це може статися, вже понад місяць займаємося евакуацією наших тварин до безпечніших регіонів, але без жертв серед них все одно не обійшлося. Удари припали в частині парку, яка останні півтора року перебувала в стадії реконструкції і не працювала – відреставрований розплідник для мам та малюків, великий склад із зерном та сіном, десятки вольєрів для собак нашого “Доброго дому”...", - заявив він.
"На щастя, ні людей, ні тварин на цій території не було. Але лані та олені дуже лякаються та гинуть, навіть не потрапляючи під прямі удари, тож у нас, на жаль, знову є втрати. Це дуже важко. Майже два роки ми по крихтах відновлювали все те, що було знищено в перші пів року повномасштабного вторгнення. Відбудували вже дуже багато, повернули додому частину тварин. І тепер повернулися до того ж: вивозимо наших вихованців та підраховуємо втрати. Але ворогові нас все одно не зламати. Роблячи крок назад, ми ні секунди не сумніваємося, що перемога буде за нами і ми всі відновимо. Наш екопарк, наш Харків та нашу Україну. Інакше просто не може бути", - додав він.
Нагадаємо, що російські окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.
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