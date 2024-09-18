Когда и как сажать клубнику осенью

Посадка клубники осенью: преимущества, когда и как правильно это сделать

Когда сажать клубнику осенью

Посадка клубники осенью позволяет в следующем году собрать вкусные ягоды.

Главное, правильно выбрать сроки посадки саженцев клубники, чтобы растения успели укорениться до наступления заморозков. Для этого посадить клубнику следует примерно за месяц до похолодания.

Обычно в Украине клубнику высаживают с конца августа и целый сентябрь, в южных регионах работы начинают с середины сентября.

Специалисты выделяют три периода посадки саженцев клубники осенью – ранний, в августе, первая декада сентября, средний – начало сентября-середина октября и поздний – с середины до конца октября. Обычно предпочитают ранние и средние сроки, ведь конец октября может быть морозным.

Плюсы и минусы посадки клубники осенью

Главное преимущество осеннего посадки клубники в том, что урожай можно получить уже в следующем сезоне. Растения отлично укореняются. После сбора урожая можно выбрать хороший участок, так как много грядок освобождается от посадок. Главное соблюдать правила севооборота. Осенью также большой и разнообразный выбор рассады.

Среди недостатков осенней посадки – это возможность наступления заморозков.

Для посадки клубники осенью рекомендуется выбирать морозоустойчивые сорта клубники, которые выдерживают морозы до -35°С, они идеально подходят для подзимней посадки.

Как выбрать и подготовить участок для посадки клубники

Клубника любит хорошую освещенность. Идеальным для клубники будет участок, на который всегда светит солнце.

Клубника любит суглинки и супески, с кислотностью почвы в пределах от 5 до 6,5.

Клубника будет хорошо расти после люпина, горчицы, гороха, фасоли, редиса, свеклы, лука. Не желательно сажать ее там, где росли малина, огурцы, пасленовые. Если сажать кусты на участке, где раньше росли баклажаны, помидоры, картофель или перец, то перед высадкой клубники щемлю нужно обработать биофунгицидом для очищения от грибков и бактерий.

За месяц до посадки участок следует перекопать на глубину около 30 см. Во время перекапывания внести нитрофоску – 2 ст. л на 1 м2. Дальше нужно разрыхлить землю. Сформировать грядки высотой 20-25 см, что особенно актуально для участков с повышенной влажностью.

Посадочные ямки должны достигать 25 см глубины, в зависимости от размера корневой системы. Корешкам не должно быть тесновато, чтобы они задирались вверх при высадке.

Саженцы клубники |

Если вы сажаете купленную рассаду, убедитесь, что на ней обрезаны усы. Обращайте внимание на корень клубники — чем он более грубый и темный, тем более старое растение. Недобросовестные хозяева продают старые кустики вместо того, чтобы выбросить их.

Клубнику можно сажать по-разному:

В один ряд – посадочные ямы располагают в один ряд на расстоянии 20-25 см, между рядами оставляют до 0,9 м свободного пространства.

В два ряда. Саженцы располагают в два ряда на расстоянии 20-40 см. Вторую пару рядов размещают на расстоянии 60-80 см от первого.

На широких участках клубнику высаживают в три ряда. Между растениями должно быть до 20 см свободного пространства, ширина междурядий – 60-70 см.

После посадки клубники нужно хорошо замульчировать землю соломой, опилками, хвоей. Эта мульча защитит растения от морозов.

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