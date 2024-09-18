Коли та як садити полуницю восени

Посадка полуниці восени: переваги, коли та як правильно це зробити

Коли садити полуницю восени

Садіння полуниці восени дає змогу наступного року зібрати смачні ягоди.

Головне, правильно обрати термінів посадки саджанців полуниці, щоб рослини встигли вкоренитися до настання заморозків. Для цього посадити полуницю слід приблизно за місяць до похолодання.

Зазвичай в України полуницю висаджують з кінця серпня і цілий вересень, в південних регіонах роботи починають з середини вересня.

Фахівці виділяють три періоди посадки саджанців полуниці восени — ранній, у серпні, перша декада вересня, середній – початок вересня-середина жовтня та пізній – з середини до кінця жовтня.Зазвичай віддають перевагу раннім та середнім термінам, адже кінець жовтня може бути морозним.

Плюси та мінуси садіння полуниці восени

Головна перевага осіннього садіння полуниці в тому, що врожай можна отримати все наступного сезону. Рослини відмінно вкореняються. Після збору врожаю, можна обрати гарну ділянку, оскільки багато грядок звільняється від посадок. Головне дотримуватися правил сівозміни. Восени також великий та різноманітний вибір розсади.

Серед недоліків осінньої посадки — це можливість настання заморозків.

Для садіння полуниці восени рекомендується обирати морозостійкі сорти полуниці, які витримують морози до -35°С, вони ідеально підходять для підзимової посадки.

Як вибрати та підготувати ділянку для садіння полуниці

Полуниця любить гарну освітленість. Ідеальною для полуниці буде ділянка, на яку увесь час світитиме сонце.

Полуниця полюбляє суглинки та супіски, з кислотністю ґрунту в межах від 5 до 6,5.

Полуниця буде гарно рости після люпину, гірчиці, гороху, квасолі, редиски, буряка, цибулі. Не бажано садити її там, де росли малина, огірки, пасльонові. Якщо садити кущі на ділянці, де раніше зростали баклажани, помідори, картопля чи перець, то перед висадкою полуниці щемлю потрібно обробити біофунгіцидом для очищення від грибків та бактерій.

За місяць до посадки ділянку слід перекопати на глибину близько 30 см. Під час перекопування внести нітрофоску – 2 ст. л на 1 м². Далі треба розпушити землю. Сформувати грядки висотою 20-25 см, що особливо актуальною для ділянок з підвищеною вологістю.

Посадкові ямки повинні сягати до 25 см глибини, залежно від розміру кореневої системи. Корінцям не повинно бути затісно, щоб вони задиралися догори при висадці.

Як садити саджанці полуниці

Якщо ви садите куповану розсаду, переконайтеся, що на ній обрізані вуса. Звертайте увагу на корінь полуниці — чим він грубіший та темніший, то старіша рослина. Недобросовісні господарі продають старі кущики замість того, щоб викинути їх.

Полуницю можна садити по-різному:

В один ряд — посадкові ями розташовують в один рядок на відстані 20-25 см, між рядами залишають до 0,9 м вільного простору.

У два ряди. Саджанці розташовують у два ряди на відстані 20-40 см. Другу пару рядів розміщують на відстані 60-80 см від першої.

На широких ділянках полуницю висаджують у три ряди. Між рослинами має бути до 20 см вільного простору, ширина міжрядь – 60-70 см.

Після посадки полуниці потрібно добре замульчувати землю соломою, тирсою, хвоєю. Ця мульча захистить рослинки від морозів.

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