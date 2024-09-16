Чим засіяти город від бур'янів: сидерати – порятунок без хімікатів

Мати дачну ділянку чи город – це постійно боротися з бур’янами, прополювати їх або застосовувати хімікати.

Найкращим методом боротьби з бур'янами є вирощування сидератів, які пригнічують зростання бур’янів і водночас покращують родючість ґрунту.

Сидерати – це рослини, які вирощуються для закладення у ґрунт ще в зеленому стані.

Для чого садити сидерати

Закладені в ґрунт рослинні залишки поступово перетворюються на масу зеленого гною, який збільшує та покращує зміст органічних речовин у ґрунті.

Їх можна використовувати як мульчу.

Покриваючи землю, сидерати покращують структуру ґрунту.

Сидерати успішно використовуються для покращення родючості ґрунту, завдяки чому знижуються обсяги внесення хімікатів і мінімізується їхній негативний вплив на довкілля та людину.

Запобігають ерозії ґрунту та вимиванню поживних речовин.

Сидерати пригнічують зростання бур’янів.

Відома ефективність використання сидератів для залучення комах-запилювачів та боротьби з бур’янами, патогенами і шкідниками.

Серед основних видів сидератів можна виділити бобові, злакові, капустяні (хрестоцвіті), гідрофільні, айстрові, гречкові, щирицеві.

Бобові сидерати

Найбільш невибагливими сидератами є бобові. Рости вони починають уже за температури 3 °C і витримують невеликі заморозки, що робить їх придатними для будь-якого кліматичного поясу.

Завдяки бактеріям-азотфіксаторам ґрунт після бобових збагачується азотом. Часто їх використовують для закислених ґрунтів, оскільки вони нормалізують їхній рівень кислотності.

Крім квасолі та сочевиці, використовують численні види кормових (люцерна, конюшина) та декоративних (запашний горошок, акація) бобових рослин.

Кормові боби рекомендують висаджувати на болотистих або глинистих ґрунтах. Кормові боби мають добре розвинену кореневу систему, здатну дренувати та структурувати ґрунт майже до 2 м завглибшки. Вони нормалізують pH ґрунту, знижуючи його кислотність, багаті мінеральними речовинами, переводять сполуки фосфору в доступну для рослин форму.

Бобові сидерати є найкращими сидератами під картоплю.

Злакові сидерати

Основні переваги злакових – це мичкувата коренева система, високий вміст білків, калію. Вони можуть зростати практично в будь-якому типі ґрунту.

Найпоширеніші злакові сидерати – це:

жито,

пшениця,

овес,

ячмінь,

сорго звичайне,

суданська трава.

Овес чудово росте на кислих ґрунтах, ефективно діє проти кореневої гнилі. Він збагачує ґрунт калієм у доступній для рослин формі, тому після нього добре почуваються помідори, перець і баклажани.

Жито завдяки його морозостійкості частіше використовують як озимину, висіваючи наприкінці серпня або у вересні. Воно ефективно пригнічує бур’яни та патогенну мікрофлору.

Ячмінь вирізняється посухостійкістю, що дає змогу використовувати його в посушливих районах. Він здатний витримати заморозки та швидко нарощує зелену масу, яку треба скосити на початок цвітіння.

Хрестоцвітні сидерати

Рослини з цього сімейства вирізняються невибагливістю та життєстійкістю, допомагають від бур’янів, пригнічують збудників фітофторозу.

Найкращим представником хрестоцвітих сидератів є гірчиця біла. Вона пригнічує зростання бур’янів, зокрема є ефективним засобом проти берізки, оберігає рослини від фітофторозу, пригнічує шкідників, як-от горохова плодожерка та слимаки, є чудовим медоносом, що приваблює бджіл.

Гідрофільні культури

До цього виду належать такі рослини, як фацелія пижмолиста, яка є ефективною а боротьбі з нематодою. Вона швидко розростається та невибаглива до умов вирощування, може розвиватися в холодних умовах і за дефіциту сонячного світла.

Айстрові сидерати

Це соняшник, нагідки (календула), які вирізняються потужною зеленою масою та глибокою кореневою системою.

Гречкові сидерати

Гречка – єдиний представник гречаних сидератів, вона знижує рівень кислотності ґрунту, покращує його структуру, відновлює запаси калію та фосфору. Рослина посухостійка і не забирає воду у сусідніх рослин.

Щирицеві сидерати

Щириця (амарант) стійка до холоду, патогенів і шкідників, є джерелом азоту та покращує активність корисних ґрунтових мікроорганізмів.

Коли та як сіяти сидерати

Зазвичай сидерати висаджують перед садінням основної культури або після збирання врожаю. Практикують одночасне вирощування сидератів з іншими городніми культурами. В такому разі їх висаджують у міжряддях основних культур та на вільних ділянках. Для цього краще використовувати низькорослі рослини, які не затінятимуть основні культури.

Які сидерати сіяти восени, під зиму

На думку фахівців, для висівання восени найкраще підходять:

вика звичайна;

бобівник трилистий;

жито;

гірчиця;

фацелія;

польові боби;

гречка;

райграс;

кукіль.

Зимові сидерати забезпечують ґрунтовий покрив узимку та запобігають ерозії.

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