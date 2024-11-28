Когда лучше украшать елку: эта дата привлечет счастье и достаток в дом

Вообще украшать дом и елку к праздникам рекомендовано тогда, когда у вас есть желание и время, хотя споры вокруг этого вопроса не утихают. Однако психологи лучшим вариантом считают подход – "когда самому захочется". Рассказываем, когда в этом году лучшее время для украшения елок и дома.

Когда украшать елку 2024 года, чтобы в доме царило счастье

До новогодних праздников еще несколько недель, однако на улицах уже царит рождественская суета. В магазинах развесили гирлянды и огоньки, выложили на прилавки сезонные продукты и подарки. Но стоит ли спешить украшать свои дома?

Елку по традиции украшают в четвертое воскресенье перед Рождеством. 2024 года этот день приходится на воскресенье, 1 декабря. Хотя взгляды экспертов по этому вопросу могут разниться, потому что у каждого периода есть свои преимущества.

Например, психологи рекомендуют украшать елку заранее, потому что елочные украшения и гирлянда пробуждают теплые воспоминания с детства. И если мы украшаем елку раньше, то ныряем в сказочный мир, отключаясь от повседневных забот, погружаемся в праздничное настроение, скорее восстанавливаем душевное равновесие.

Эксперты по мотивации считают, что свет и уют в доме успокаивают нас, очаровывают и дарят ощущение праздника. Такое состояние дает нам силу для того, чтобы пережить стрессовые ситуации, которые возникнут в будущем. Для людей, склонных к сезонным осенне-зимним депрессиям, новогодние праздники крайне нужны, чтобы восстановиться и набраться сил.

Тренеры по тайм-менеджменту отмечают, что когда люди заранее украшают свои дома к новогодним праздникам, то получают магическое настроение. Украшенный дом станет уютным и сказочным местом, где каждый сможет наслаждаться спокойствием и красотой наедине или вместе с семьей.

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