Коли найкраще прикрашати ялинку: ця дата залучить щастя й достаток у дім

Взагалі, прикрашати будинок і ялинку до свят рекомендовано тоді, коли у вас є бажання та час, хоча суперечки навколо цього питання не вщухають. Однак психологи найкращим варіантом вважають підхід – "коли самому захочеться". Розповідаємо, коли цього року найкращий час для прикрашання ялинок і дому.

Коли прикрашати ялинку 2024 року, щоб у домі панувало щастя

До новорічних свят ще кілька тижнів, однак на вулицях уже панує різдвяна метушня. У магазинах розвісили гірлянди й вогники, виклали на прилавки сезонні продукти й подарунки. Та чи варто поспішати прикрашати свої оселі?

Ялинку за традицією прикрашають у четверту неділю перед Різдвом. 2024 року цей день припадає на неділю, 1 грудня. Хоча погляди експертів з цього питання можуть різнитися, бо у кожного періоду є свої переваги.

Наприклад, психологи рекомендують прикрашати ялинку заздалегідь, бо ялинкові прикраси та гірлянда пробуджують теплі спогади з дитинства. І якщо ми прикрашаємо ялинку раніше, то поринаємо у казковий світ, відключаючись від повсякденних турбот, занурюємося у святковий настрій, швидше відновлюємо душевну рівновагу.

Експерти з мотивації вважають, що світло й затишок у домі заспокоюють нас, зачаровують і дарують відчуття свята. Такий стан дає нам силу для того, щоб пережити стресові ситуації, що виникатимуть у майбутньому. Для людей, які схильні до сезонних осінньо-зимових депресій, новорічні свята є вкрай потрібними, щоб відновитися і набратися сили.

Тренери з тайм-менеджменту зазначають, що коли люди заздалегідь прикрашають свої домівки до новорічних свят, то отримують магічний настрій. Прикрашений будинок стане затишним і казковим місцем, де кожен зможе насолоджуватися спокоєм і красою наодинці чи разом із родиною.

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