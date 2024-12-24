Маникюр по знаку зодиака: модные дизайны и оттенки

Астрологи рассказали, какой маникюр подходит каждому знаку зодиака. Ищите свой.
Оказывается, правильно подобранный дизайн и цвет лака поможет подчеркнуть ваш образ, сделать его более гармоничным.
Овен
Это энергичный и смелый знак зодиака, который может спокойно выбирать яркий маникюр. От желтых до красных ногтей – любой оттенок вам подойдет. А чтобы показать уверенность в себе и динамичность, можете выбрать пять ярких цветов.
Телец
Для изящных и здравомыслящих Тельцов больше всего подходит классика. Их безупречный вкус и любовь к элегантности отлично подчеркнет французский маникюр.
Близнецы
Неусидчивым и жизнерадостным Близнецам всегда хочется попробовать что-нибудь новое. Поэтому для них идеальным вариантом станет разноцветный или веселый дизайн – такой прекрасно подчеркнет любознательность знака зодиака.
Рак
Самый чувствительный знак зодиака, излучающий нежность и тепло, будет в восторге от пастельных оттенков. Прекрасно дополнят образ цветочные мотивы, а среди цветов лучше выбирать голубой или розовый.
Лев
Львы излучают уверенность в себе, а потому им больше подходит роскошь. Выбирайте блестящий маникюр и сияющие лаки – они подчеркнут вашу харизму.
Дева
Девы отличаются внимательностью к деталям и щепетильностью, поэтому они точно оценят французский маникюр с двумя линиями. Он достаточно лаконичен, но выглядит изысканно.
Весы
Весы стремятся получить гармонию во всем. Поэтому им больше подойдет маникюр с дизайном "два цвета пополам", ведь он подчеркивает их двойную натуру.
Скорпион
Этот знак зодиака любит быть в центре внимания, поэтому лучше остановиться на хищном принте. К примеру, прекрасно подойдут мотивы гепарда, которые подчеркнут загадочность их натуры.
Стрелец
Стрельцы известны своей любовью к свободе, поэтому они открыты к новым приключениям каждый день. Их авантюрный дух лучше подчеркивают ногти с морским дизайном или в синем цвете.
Козерог
Сдержанность – основная особенность их характера. Козерогам лучше выбирать однотонные дизайны и нейтральные оттенки. Следите, чтобы маникюр имел как можно меньше деталей.
Водолей
Водолей независимы и креативны, поэтому им подходит маникюр с закрученными мягкими линиями. Он прекрасно подчеркивает творческий подход этого зодиака знака ко всему, что его окружает.
Рыбы
Рыбы – это довольно мечтательный знак зодиака, которому подходят игривые дизайны. Выбирайте яркие цвета, интересные узоры. Прекрасно подойдут зеленый и розовый оттенки, которые лучше всего отражают доброту и фантазию Рыб.
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