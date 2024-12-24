Маникюр по знаку зодиака: модные дизайны и оттенки

Оказывается, правильно подобранный дизайн и цвет лака поможет подчеркнуть ваш образ, сделать его более гармоничным.

Овен

Это энергичный и смелый знак зодиака, который может спокойно выбирать яркий маникюр. От желтых до красных ногтей – любой оттенок вам подойдет. А чтобы показать уверенность в себе и динамичность, можете выбрать пять ярких цветов.

Телец

Для изящных и здравомыслящих Тельцов больше всего подходит классика. Их безупречный вкус и любовь к элегантности отлично подчеркнет французский маникюр.

Близнецы

Неусидчивым и жизнерадостным Близнецам всегда хочется попробовать что-нибудь новое. Поэтому для них идеальным вариантом станет разноцветный или веселый дизайн – такой прекрасно подчеркнет любознательность знака зодиака.

Рак

Самый чувствительный знак зодиака, излучающий нежность и тепло, будет в восторге от пастельных оттенков. Прекрасно дополнят образ цветочные мотивы, а среди цветов лучше выбирать голубой или розовый.

Лев

Львы излучают уверенность в себе, а потому им больше подходит роскошь. Выбирайте блестящий маникюр и сияющие лаки – они подчеркнут вашу харизму.

Дева

Девы отличаются внимательностью к деталям и щепетильностью, поэтому они точно оценят французский маникюр с двумя линиями. Он достаточно лаконичен, но выглядит изысканно.

Весы

Весы стремятся получить гармонию во всем. Поэтому им больше подойдет маникюр с дизайном "два цвета пополам", ведь он подчеркивает их двойную натуру.

Скорпион

Этот знак зодиака любит быть в центре внимания, поэтому лучше остановиться на хищном принте. К примеру, прекрасно подойдут мотивы гепарда, которые подчеркнут загадочность их натуры.

Стрелец

Стрельцы известны своей любовью к свободе, поэтому они открыты к новым приключениям каждый день. Их авантюрный дух лучше подчеркивают ногти с морским дизайном или в синем цвете.

Козерог

Сдержанность – основная особенность их характера. Козерогам лучше выбирать однотонные дизайны и нейтральные оттенки. Следите, чтобы маникюр имел как можно меньше деталей.

Водолей

Водолей независимы и креативны, поэтому им подходит маникюр с закрученными мягкими линиями. Он прекрасно подчеркивает творческий подход этого зодиака знака ко всему, что его окружает.

Рыбы

Рыбы – это довольно мечтательный знак зодиака, которому подходят игривые дизайны. Выбирайте яркие цвета, интересные узоры. Прекрасно подойдут зеленый и розовый оттенки, которые лучше всего отражают доброту и фантазию Рыб.

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